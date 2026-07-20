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Sudar tri vozila kod Zvornika: Dvoje teško povrijeđenih prevezeno u UKC Srpske

Sudar tri vozila kod Zvornika: Dvoje teško povrijeđenih prevezeno u UKC Srpske

Autor Dragana Božić
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Tri lica jutros su povrijeđena, od kojih dvoje teže, u sudaru tri vozila u Šepku na magistralnom putu Zvornik-Bijeljina, rečeno je u Policijskoj upravi Zvornik.

Sudar tri vozila kod Zvornika Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Dva teško povrijeđena lica su transportovana u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluku, a jedno je zadržano na liječenju u zvorničkoj Bolnici.

Saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 6.30 časova.

Lice N. Ž. iz Milića uhapšeno je zbog sumnje da je provalilo u pomoćni objekat u noći između 18. i 19. jula i počinili krađu.

Osumnjičeno lice je uhapšeno juče.

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu naredilo je da se dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu teška krađa. 

(Srna)

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Tagovi

saobraćajna nesreća Zvornik

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