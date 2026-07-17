Užas kod Plitvica: Automobil visio nad provalijom, među putnicima bilo i troje djece

Policija i vatrogasci su intervenisali u Poljanku gdje je vozilo visilo iznad provalije.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Policija je danas u 11:15 časova dobila dojavu da je u mjestu Poljanak u Hrvatskoj vozilo sletjelo sa puta. Kako je riječ o strmom terenu, auto je van puta visio iznad provalije, pa putnici nisu mogli sami da izađu iz njega zbog opasnosti od pada.

Na mjesto nesreće odmah su upućene sve hitne službe, kao i helikopter hitne medicinske pomoći.

U vozilu austrijskih registarskih oznaka bilo je pet putnika, svi državljani Danske, među kojima i troje djece. Njima je na licu mjesta pružena pomoć, dok su djeca iz predostrožnosti prevezena u KBC Rijeka, gdje je utvrđeno da nisu povrijeđena. Ostalim povrijeđenim osobama takođe je pružena adekvatna pomoć.

Tok akcije spasavanja i povreda vatrogasca

Prvi su na intervenciju stigli vatrogasci iz Korenice, koji su uspješno spriječili da vozilo padne niz liticu.

"Vozilo je sletjelo sa puta i zaustavilo se na vrhu litice, a postojala je opasnost da padne u Koranu. Stabilizovali smo ga kako ne bi došlo do još veće tragedije, a zatim smo spasili troje djece i jednu odraslu osobu. Potom su stigli i pripadnici HGSS-a, koji su pomogli u spasavanju još jedne odrasle osobe", izjavio je Vlado Marković, komandir Javne vatrogasne jedinice Plitvička Jezera u Korenici.

Tokom intervencije jedan vatrogasac je lakše povrijeđen, ali je nakon ljekarskog pregleda odmah nastavio sa radom. Sve spašene osobe su helikopterom hitne medicinske službe transportovane u bolnicu.

Marković je posebno pohvalio policajca Renata Sertića, koji se, iako nije bio na dužnosti, zatekao u blizini mjesta nesreće. Istakao je da je Sertić odmah priskočio u pomoć i sve vrijeme požrtvovano pomagao radnicima Hitne pomoći i vatrogascima.

(Index/MONDO)