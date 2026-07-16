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Automobilom podleteli pod cisternu u Grčkoj: Poginuli roditelji i beba, ljekari se bore za život drugog djeteta

Automobilom podleteli pod cisternu u Grčkoj: Poginuli roditelji i beba, ljekari se bore za život drugog djeteta

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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U stravičnoj saobraćajnoj nesreći na Halkidikiju poginuli su roditelji i beba, dok se ljekari bore za život drugog djeteta koje je preživjelo sudar.

Poginuli roditelji u beba u sudaru u Grčkoj: Ljekari se bore za drugo dijete Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/shutterstock/Jose HERNANDEZ Camera 51

Teška saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubili otac, majka i jedna beba dogodila se u 15. jula u popodnevnim časovima na regionalnom putu Poligiros - Agios Nikolaos, u oblasti Sitonija na Halkidikiju. Stravičan sudar preživjelo je jedno diete i ljekari se bore za njegov život. Grčki mediji prenose jezive scene sa lica mjesta.

Prema informacijama Vatrogasne službe, Operativni centar je oko 18,20 časova primio dojavu o teškoj saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovali cisterna i putnički automobil. U automobilu su se nalazili roditelji sa svoje dvoje maloljetne djece, a vozilo je imalo strane registarske tablice.

Vatrogasci koji su stigli na mjesto nesreće započeli su akciju spasavanja koristeći specijalnu opremu za izvlačenje povrijeđenih.

Iz vozila su bez znakova života izvučeni jedna žena i jedna beba, dok su muškarac i jedno maloljetno dijete izvučeni sa teškim povredama. Nažalost, i muškarac je preminuo.

Na lice mjesta odmah je stigla i služba hitne medicinske pomoći EKAV, koja je najpre intervenisala jednim motociklom za hitne intervencije, a potom su na mjesto nesreće stigla i tri vozila hitne pomoći.

(Blic/MONDO)

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Tagovi

saobraćajna nesreća Grčka

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