Pilot zaplakao poslije drame u avionu Rajanera: Putnik iz Srbije umalo ispao kroz prozor, otkriveni novi detalji drame

Svjedočenja putnika otkrivaju jezive trenutke sa leta Rajanera iz Grčke ka Njemačkoj, kada je tokom leta pukao prozor. Muškarac iz Srbije zadobio je povrede, avion se hitno vratio u Solun, a putnici su ostali u šoku.

Izvor: društvene mreže

"Mislila sam da je to kraj", rekla je Sabrina D. (37) iz Augsburga. Ona je bila putnica na letu FR 1879 koji je pretvoren u pravi horor. U petak ujutru avion tipa Boing 737-800 niskotarifne kompanije Rajaner trebalo je da leti iz Grčke, iz Soluna, za Memingen u Bavarskoj. Međutim, ubrzo nakon polijetanja jedno staklo na avionu je puklo, a muškarac (61) iz Srbije je do ramena bio izvučen kroz prozor. Život mu je, kako se vjeruje, spasila njegova supruga.

"Čuli smo jak prasak", kaže Sabrina D, koja je sedela četiri reda iza prozora koji se razbio. Kako je kasnije saznala od druge putnice, vjerovatno su se delovi desnog motora odvojili i udarili u prozor.

"Čovjek je izvučen glavom iz aviona, ljudi su pritrčali da mu pomognu", ispričala je Sabrina D, koja se sa majkom Rosi (66) vraćala kući iz Grčke.

Putnik iz Srbije izgubio svijest

Avion je u petak ujutru, tačno u 5.55 po grčkom vremenu, poleteo iz Soluna. Nesreća se dogodila oko pola sata nakon polijetanja.

"Bio je to šok za sve. Čovek je imao rasjekotinu na glavi i izgubio je svijest", rekla je putnica.

Pilot je više puta preko razglasa izgovorio "Emergency" (u prevodu: vanredno stanje, prim. red.). Nakon toga su svi putnici u avionu morali da stave maske za kiseonik.

Rajaner je na upit potvrdio da se tokom leta za Memingen, ubrzo nakon poletanja, odvojio prozor na avionu. Kompanija nije komentarisala navode da su se dijelovi motora odvojili.

Pilot je nakon incidenta prekinuo let i vratio se u Solun. Prema podacima o letu, avion je sleteo nazad u Grčku sat i 14 minuta nakon polijetanja.

"Nama je to izgledalo kao vječnost", rekla je Sabrina D. za nemački list Bild. U avionu je zbog otvorenog prozora bilo veoma bučno.

"Čulo se stalno brujanje. Već smo se uplašili jer nismo mogli da shvatimo šta se dešava."

Pilot plakao posle leta iz noćne more

Nakon slijetanja, nešto posle 7 časova po grčkom vremenu, žena iz Augsburga je, kako kaže, zagrlila majku i obje su zaplakale.

"Bile smo u šoku. Malo nam se vrtjelo u glavi, ali srećom nije nam bilo ništa."

Kako joj je prenela druga putnica, čak je i pilot plakao na pisti nakon slijetanja. "Tada smo shvatile da je situacija vjerovatno bila veoma ozbiljna."

Zanimljiv detalj je da su na sedištima u redu u kojem je prozor pukao i nakon incidenta ostali putnici.

"Čovjek koji je umalo bio izvučen kroz prozor posle toga je sjedio u prolazu, a i srednje sedište je i dalje bilo zauzeto", ispričala je putnica.

Srbin koji je povrijeđen u incidentu nakon sletanja je prebačen u bolnicu.

"Autobusom su nas odvezli do hale za odlaske. Tamo smo morali da čekamo sat vremena", rekla je Sabrina D.

Prema navodima Rajanera, oko 10 časova je poleteo zamjenski avion za Memingen, koji je bezbedno stigao na odredište.

Sabrina D. i njena majka ipak su ostale u Grčkoj.

"Nismo željele odmah ponovo da uđemo u avion. Prvo ćemo da se odmorimo i oporavimo."

U nedelju planiraju povratak u Bavarsku.

(Telegraf/Mondo)