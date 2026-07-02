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Haos na aerodromima u Evropi: Rajaner i berlinski aerodrom upozoravaju na EES sistem

Haos na aerodromima u Evropi: Rajaner i berlinski aerodrom upozoravaju na EES sistem

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Avio-kompanija Rajaner i uprava aerodroma u Berlinu upozoravaju na višesatna čekanja i propuštene letove zbog novog digitalnog sistema granične kontrole EU (EES).

Haos na aerodromima u Evropi: Rajaner i berlinski aerodrom upozoravaju na EES sistem Izvor: Ivan Marc/Shutterstock

Avio-kompanija "Rajaner" i uprava berlinskog aerodroma upozorili su na ozbiljne poremećaje ljetnjih putovanja zbog novog digitalnog sistema granične kontrole EU.

"Rajaner" je saopštio da bi porodice mogle da se suoče sa haosom, gužvama i redovima, te pozvao vlade zemalja članica EU da odlože upotrebu digitalnog sistema nakon ljetnjih praznika.

Aleta fon Masenbah sa berlinskog aerodroma rekla je da državljani zemalja van EU moraju da čekaju u redu i do dva sata, te upozorila da je situacija nepodnošljiva tokom ljeta.

Prema sistemu EES, putnici iz zemalja van EU moraju da registruju biometrijske podatke prilikom ulaska u većinu evropskih zemalja, što se provjerava prilikom izlaska.

Evropska komisija kaže da je spremna da ponudi veću podršku.

Fon Masenbakova je rekla za Bi-Bi-Si da na jednom terminalu u Berlinu, gdje posluju "Rajaner" i "Vizer", vrijeme čekanja može biti između jednog i dva sata.

Operativni direktor kompanije "Rajaner" Nil Mekmahon rekao je da putnici i porodice ne bi trebalo da se koriste kao zamorčići za sistem kontrole pasoša koji nije završen.

"To uzrokuje stvaranje dugih redova, propuštenih letova i nepotrebnog stresa na aerodromima ovog ljeta", naveo je Mekmahon.

Iz "Rajanera" je saopšteno da su na aerodromima poput Tenerifa, Palme, Alikantea, Malage, Milana, Krakova i Pariza veliki poremećaji.

EES je namijenjen modernizaciji sistema granične kontrole EU, čineći ga bezbjednijim.

U potpunosti je operativan od aprila. Iako je sistem dobro funkcionisao na pojedinim mjestima, redovno ima izvještaja o dugim čekanjima na kontroli pasoša, posebno u špicu.

Pojedini putnici kažu da su propustili letove kući jer su bili zadržani u redovima, a jedan od problema je to što zemlje EU koriste različite sisteme.

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