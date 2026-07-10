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Rajaner nakon incidenta na nebu: Prozor se odvojio tokom leta, državljanin Srbije zatražio ljekarsku pomoć

Rajaner nakon incidenta na nebu: Prozor se odvojio tokom leta, državljanin Srbije zatražio ljekarsku pomoć

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Kompanija "Rajaner" potvrdila je da se na letu iz Soluna za Memingen tokom putovanja odvojio jedan putnički prozor, zbog čega se avion ubrzo vratio na aerodrom "Makedonija".

Rajaner nakon incidenta na nebu: Prozor se odvojio tokom leta, državljanin Srbije zatražio ljekarsku pomoć Izvor: društvene mreže

Avio-kompanija Rajaner oglasila se povodom incidenta koji se dogodio u petak ujutru na letu iz Soluna za Memingen, kada je, prema navodima, tokom leta ispao prozor aviona. 

Iz Rajanera su potvrdili da se avion ubrzo nakon polijetanja vratio na aerodrom u Solunu. Kako navode iz kompanije, let je prekinut nakon što se jedan putnički prozor odvojio tokom leta.

"Let Rajanera iz Soluna za Memingen u petak ujutru vratio se u Solun ubrzo nakon poletanja, nakon što se jedan putnički prozor odvojio tokom leta. Avion je normalno sletio, a putnici su vraćeni u terminal", saopštili su iz Rajanera.

Kompanija je potvrdila da je jedan putnik nakon slijetanja zatražio medicinsku pomoć na aerodromu u Solunu.

"Jedan putnik je zatražio i dobio medicinsku pomoć na zemlji u Solunu", navodi se u odgovoru kompanije.

Rajaner nije precizirao kakve je povrede ili zdravstvene tegobe putnik imao. Kako bi se putovanje nastavilo uz što manje kašnjenje, Rajaner je organizovao zamenski avion za putnike. Prema navodima kompanije, zamjenski let za Memingen poletio je iz Soluna u 9.53 po lokalnom vremenu.

(Blic Biznis/Mondo) 

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