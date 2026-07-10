"Miris dima i tumbanje po travi": Avion sa 162 ljudi završio van piste (FOTO/VIDEO)

Avion kompanije Er Kanada sa 156 putnika i šest članova posade skliznuo je sa rulne staze nakon bezbednog sletanja na aerodrom u Montrealu. Povrijeđenih nije bilo, a svi putnici su evakuisani autobusima, dok je pokrenuta istraga o uzroku incidenta.

Izvor: X/@Trackglobe

Avion Er Kanade skrenuo sa piste na aerodromu u Montrealu nakon slijetanja, ali nije bilo povrijeđenih, saopštili su zvaničnici aviokompanije.

Kako prenosi kanadski CBC, zvaničnici Er Kanade u imejl saopštenju naveli su da je let AC774 koji je stigao iz Los Anđelesa napustio rulnu stazu nakon slijetanja.

"Nije bilo povrijeđenih", navodi se u saopštenju.

Avion Boing 737 Maks, sa 156 putnika i šest članova posade, normalno je sletio, ali je "pretrpeo izlet sa piste i išao kroz travu prilikom izlaska sa glavne piste".

Air Canada Boeing 737 MAX 8 veered off the taxiway after landing at Montreal Airport on Thursday, coming to a stop on the grass. ADS-B data indicates that the aircraft landed on runway 06L and at a ground speed of 55 knots the aircraft vacated the runway via taxiway B3. It…pic.twitter.com/1etEZN1VBc — Track Global (@Trackglobe)July 10, 2026

Svi putnici i posada napustili su potom avion i prevezli se do terminala autobusima. Pojedini putnici sa leta, prenosi CBC, rekli su da je to iskustvo bilo potresno.

Air Canada Boeing 737 MAX 8 veered off the taxiway after landing at Montreal Airport on Thursday, coming to a stop on the grass.



ADS-B data indicates that the aircraft landed on runway 06L and at a ground speed of 55 knots the aircraft vacated the runway via taxiway B3. It…pic.twitter.com/HJGVuUAhQG — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk)July 10, 2026

"Išli smo veoma brzo i odjednom se osetio jak miris dima. Sljedeće čega se sjećam je da smo se prevrtali po travi. Dim, prljavština i trava bili su pravo ispred mog prozora, tako da nisam mogla da vidim šta se dešava napolju. Nismo znali da li će eksplodirati", rekla je Barbara Edelston Peterson, jedna od putnica, dodajući da su putnici bili zaglavljeni u avionu oko tri sata prije nego što su mogli da se iskrcaju.

This is the moment Air Canada Boeing 737 MAX 8 (C-GEOJ) AC774 veered of the taxiway after landing at CYUL Montréal-Pierre Elliott Trudeau Airport from LAX per Flightradar24.pic.twitter.com/A163qDRZyY — Turbine Traveller (@Turbinetraveler)July 9, 2026

Avio-prevoznik je saopštio da pokreće detaljnu istragu o incidentu i da ce sarađivati sa nadležnim organima kako bi utvrdio uzrok incidenta.