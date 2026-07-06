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Nesreća u Njujorku: Avion sa deset osoba se srušio u rijeku (VIDEO)

Nesreća u Njujorku: Avion sa deset osoba se srušio u rijeku (VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Hidroavion sa deset osoba srušio se u Ist River u Njujorku nakon neuspješnog sletanja. U dramatičnoj akciji spasilaca svi su bezbjedno izvučeni iz vode, a povrijeđena je samo jedna osoba.

Avion sletio u rijeku u Njujorku Izvor: X/@ScooterCasterNY/Screenshot

Avion u kojem se nalazilo osam putnika i dva pilota srušio se u rijeku u nedelju oko podneva nakon neuspješnog slijetanja. Šesnaestogodišnja Kloi Tod vraćala se u Njujork sa svojom 75-godišnjom bakom Adom, nakon što su prisustvovale jednoj rođendanskoj proslavi u Hemptonsu.

Njihov avion je poletio nešto poslije 10.38 časova, a neposredno pre podneva piloti su počeli da uzvikuju "mejdej" (mayday). U kabini je zavladala panika dok su Ada i njena unuka vrištale: "O, bože", vidi se na snimku do kog je došao "Dejli mejl".

Kloi je za ovaj medij ispričala da je čula tup udarac, prije nego što je svima naređeno da obuku prsluke za spasavanje. Piloti su ih tada obavijestili da se "pontonski plovak polomio" u blizini pristaništa za trajekte i hidroavionskog terminala na Menhetnu.

"Iza nas je sjedio čovek koji se razumeo u avione i govorio nam je: "Dobro smo, nećemo se udaviti, sve će biti u redu", ispričala je ona za "Mejl".

Vatrogasna služba je uspješno i bezbedno spasla sve osobe koje su bile u letjelici.

Jedina povrijeđena osoba je baka Ada, koja je od ranije imala probleme sa kičmom, a prilikom udara je povrijedila glavu.

Zvaničnici njujorške policije (NYPD) i vatrogasne službe (FDNY) hitno su upućeni na lice mjesta. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se hidroavion okružen spasilačkim plovilima, dok mu je jedno krilo potopljeno u vodi.

Do incidenta je došlo kada je letjelica grubo sletela na nemirnu vodu i počela ubrzano da tone, rekli su zvaničnici za "Njujork post" (The New York Post). Helikopter je snimljen kako nadleće lokaciju dok su spasioci radili na izvlačenju putnika i pilota na bezbjedno.

"Vidim ovo kroz prozor, brutalno", napisao je na mreži X jedan svedok iz Vilijamsburga.

"Upravo sam gledao kako avion pada u Ist River", napisao je drugi šokirani prolaznik.

"Nevjerovatno, avion je u Ist Riveru", podijelio je treći.

Avion je u međuvremenu odvučen nazad do dokova, nakon što je najmanje pet brodova koji su se u tom trenutku zatekli na vodi priteklo u pomoć hitnim službama.

Policija pokrenula je istragu o uzroku ove nesreće.

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Njujork avion nesreća

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