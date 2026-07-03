Ćerka cirkuskih izvođača i osvajač krovova: Anđela i Ivan su adrenalinski zavisnici koji su u Njujorku pomjerili granice

Anđela Nikolau i Ivan Berkus privukli su pažnju javnosti vjeridbom na vrhu Njujorka. O njihovoj ljubavnoj priči i ekstremnom hobiju snimljen je dokumentarni film.
Par iz Rusije priveden je nakon što su se vjerili na vrhu "Empajr stejt bildinga" u Njujorku, uz transparent o ljubavi i miru.
Anđela Nikolau (33) i Ivan Berkus (32) privukli su veliku pažnju javnosti kada su se popeli na vrh Njujorka čija visina iznosi 443,2 metra i tamo okačili transparent na kojem je pisalo: "Kada snaga ljubavi nadvlada ljubav prema moći, svijet će upoznati mir".
Kasnije su se spustili na nižu platformu, gdje je Berkus kleknuo i zaprosio Nikolau. Ona je, kako se čini, rekla "da", nakon čega su skinuli maske i poljubili se, dok je helikopter kružio iznad njih.
JUST IN: After two people climbed to the top of the Empire State Building and unfurled a banner on top of its spire Wednesday afternoon, one of the climbers appeared to propose to the other.https://t.co/ngG3jOeTBUpic.twitter.com/PhubQpnRH6— ABC News (@ABC)July 1, 2026
Ispostavilo se da ovom paru romantika na velikim visinama nije ništa novo. Ekstremni penjači bili su glavni protagonisti dokumentarnog filma iz 2024. godine "Nebeski hodači: Ljubavna priča". Dokumentarni film prati opasan sport ilegalnog penjanja na visoke zgrade.
Ko je Ivan Berkus?
Ivan Berkus je 32-godišnji ruski ekstremni penjač i samoproglašeni "osvajač krovova", poznat po tome što se bez užadi i druge zaštitne opreme penje na neke od najviših zgrada na svijetu.
Veliku popularnost stekao je na internetu objavljivanjem snimaka i fotografija sa svojih, uglavnom ilegalnih, uspona na nebodere, znamenitosti i građevinske dizalice, piše USA Today.
Dokumentarni film iz 2024. godine prati njegovu ljubavnu priču sa Anđelom Nikolau, koju je upoznao u zajednici ljudi koji se bave "osvajanjem krovova". Film se posebno bavi njihovom misijom iz 2022. godine da se popnu na Merdeka 118, zgradu visoku 2.227 stopa (oko 679 metara) u Kuala Lumpuru, u Maleziji.
Njihova veza duboko je isprepletena sa njihovim načinom života, jer ovakvi visokorizični poduhvati zahtijevaju potpuno međusobno povjerenje.
Ko je Anđela Nikolau?
Anđela Nikolau je 33-godišnja ruska ekstremna penjačica i bivša gimnastičarka.
Kao ćerka cirkuskih umjetnika, i ona je stekla svjetsku prepoznatljivost putujući širom svijeta i penjući se na opasne visine bez užadi i zaštitne opreme, a zatim objavljivala fotografije i snimke svojih podviga na internetu.
U dokumentarnom filmu Nikolau je ispričala da je na početku njihove veze bila znatno manje iskusna od Ivana i da je nastojala da ponovi njegove podvige. Njihova ljubavna priča počela je tokom zajedničkog putovanja u Kinu 2016. godine, kada su se penjali na neboder Goldin Finance 117 u gradu Tjenđinu.
(MONDO)