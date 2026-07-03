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Ćerka cirkuskih izvođača i osvajač krovova: Anđela i Ivan su adrenalinski zavisnici koji su u Njujorku pomjerili granice

Ćerka cirkuskih izvođača i osvajač krovova: Anđela i Ivan su adrenalinski zavisnici koji su u Njujorku pomjerili granice

Autor Marina Letić
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Anđela Nikolau i Ivan Berkus privukli su pažnju javnosti vjeridbom na vrhu Njujorka. O njihovoj ljubavnoj priči i ekstremnom hobiju snimljen je dokumentarni film.

Anđela Nikolau i Ivan Berkus vjeridba u Njujorku Izvor: Angela Nikolau/Instagram/Printscreen

Par iz Rusije priveden je nakon što su se vjerili na vrhu "Empajr stejt bildinga" u Njujorku, uz transparent o ljubavi i miru.

Anđela Nikolau (33) i Ivan Berkus (32) privukli su veliku pažnju javnosti kada su se popeli na vrh Njujorka čija visina iznosi 443,2 metra i tamo okačili transparent na kojem je pisalo: "Kada snaga ljubavi nadvlada ljubav prema moći, svijet će upoznati mir".

Kasnije su se spustili na nižu platformu, gdje je Berkus kleknuo i zaprosio Nikolau. Ona je, kako se čini, rekla "da", nakon čega su skinuli maske i poljubili se, dok je helikopter kružio iznad njih.

Ispostavilo se da ovom paru romantika na velikim visinama nije ništa novo. Ekstremni penjači bili su glavni protagonisti dokumentarnog filma iz 2024. godine "Nebeski hodači: Ljubavna priča". Dokumentarni film prati opasan sport ilegalnog penjanja na visoke zgrade.

Ko je Ivan Berkus?

Ivan Berkus je 32-godišnji ruski ekstremni penjač i samoproglašeni "osvajač krovova", poznat po tome što se bez užadi i druge zaštitne opreme penje na neke od najviših zgrada na svijetu.

Veliku popularnost stekao je na internetu objavljivanjem snimaka i fotografija sa svojih, uglavnom ilegalnih, uspona na nebodere, znamenitosti i građevinske dizalice, piše USA Today.

Dokumentarni film iz 2024. godine prati njegovu ljubavnu priču sa Anđelom Nikolau, koju je upoznao u zajednici ljudi koji se bave "osvajanjem krovova". Film se posebno bavi njihovom misijom iz 2022. godine da se popnu na Merdeka 118, zgradu visoku 2.227 stopa (oko 679 metara) u Kuala Lumpuru, u Maleziji.

Njihova veza duboko je isprepletena sa njihovim načinom života, jer ovakvi visokorizični poduhvati zahtijevaju potpuno međusobno povjerenje.

Ko je Anđela Nikolau?

Anđela Nikolau je 33-godišnja ruska ekstremna penjačica i bivša gimnastičarka.

Kao ćerka cirkuskih umjetnika, i ona je stekla svjetsku prepoznatljivost putujući širom svijeta i penjući se na opasne visine bez užadi i zaštitne opreme, a zatim objavljivala fotografije i snimke svojih podviga na internetu.

U dokumentarnom filmu Nikolau je ispričala da je na početku njihove veze bila znatno manje iskusna od Ivana i da je nastojala da ponovi njegove podvige. Njihova ljubavna priča počela je tokom zajedničkog putovanja u Kinu 2016. godine, kada su se penjali na neboder Goldin Finance 117 u gradu Tjenđinu.

(MONDO)

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Tagovi

Njujork vjeridba ekstremni sportovi

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