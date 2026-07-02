Posao iz snova: Putujte Evropom i pričajte sa strancima za platu od 2.630 evra

Jedna aplikacija traži osobu koja će dva mjeseca putovati Evropom i ocjenjivati komunikativnost lokalnog stanovništva uz platu od 2.630 evra.

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Pojam "posao iz snova" često se u javnosti koristi olako, ali s vremena na vrijeme pojavi se oglas koji ga zaista opravdava. Nakon neobičnih ponuda poput prodavca knjiga koji radi bos na Maldivima ili čuvara privatnog irskog ostrva, stigla je nova nesvakidašnja prilika.

Ovoga puta riječ je o potpuno plaćenom putovanju Evropom tokom kojeg je glavni zadatak razgovarati s potpunim strancima. Aplikacija za lični razvoj RiseGuide traži "Globalnog izviđača harizme", odnosno osobu koja će sastaviti spisak evropskih gradova u kojima je najlakše započeti razgovor s nepoznatim ljudima, prenosi Euronews.

Odabrani kandidat će osam sedmica putovati Evropom uz mjesečnu platu od oko 2.630 evra. Njegov osnovni zadatak biće da procijeni koliko su stanovnici pojedinog grada otvoreni, pristupačni i spremni na razgovor s nepoznatim osobama. Na osnovu tih jedinstvenih iskustava sa terena nastat će Evropski indeks harizme, koji će precizno pokazati u kojim je metropolama najlakše sklopiti razgovor s potpunim strancem.

Na ovoj neobičnoj ruti naći će se Rim, Barselona, Lisabon, Pariz, Dablin, Atina, Amsterdam i Berlin. Osim atraktivne plate, kompanija u potpunosti pokriva sve troškove putovanja, uključujući avionske karte, smještaj i različite aktivnosti tokom boravka.

Za ovu poziciju traži se izuzetno komunikativna, otvorena i samostalna osoba koja iskreno uživa u upoznavanju novih ljudi. Budući kandidat mora imati pravnu mogućnost putovanja unutar Evropske unije i biti potpuno spreman da provede dva mjeseca na putu, živeći iz kofera. Poznavanje još jednog stranog jezika smatra se prednošću, ali to nije eliminacioni uslov za dobijanje ovog posla.

Sama prijava podnosi se putem interneta, a proces je prilično kreativan. Uz standardnu biografiju, potrebno je poslati i kratak video-snimak u trajanju od tri do četiri minuta u kojem kandidati trebaju objasniti zašto smatraju da su baš oni idealni za ovaj izazov. Takođe, u prijavi je potrebno priložiti i linkove do svojih javnih profila na društvenim mrežama, kao što su Instagram ili TikTok.