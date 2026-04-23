Najbolji parfemi za posao: Bježite od jakih, sladunjavih nota, evo kako mirišu prave dame

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
0

Kako vi odgovarate na mirisni izazov? Koji je parfem dovoljno prijatan za vas, ali i nenametljiv za kolege?

Najbolji parfemi za posao Izvor: Shutterstock
  • Parfem u kancelariji treba da bude suptilan i prijatan, nikada nametljiv.
  • Lagani cvjetni, citrusni i drvenasti akordi stvaraju harmoniju i ne ometaju kolege.
  • Pravi parfem odražava vašu ličnost, ali i poštovanje prema zajedničkom radnom prostoru.

Zamislite da sjedite u zatvorenom poslovnom prostoru, a kroz vazduh se širi jak, sladunjav miris koji traje satima i postaje opterećenje za sve oko vas. Upravo takve situacije treba izbeći pažljivim izborom parfema za posao.

Parfem nije univerzalni jezik – ono što vama miriše svježe i privlačno, drugima može biti naporno ili čak izazvati mučninu. Zato stručnjaci savjetuju da se izbjegavaju teške note poput intenzivnih cvjetova, preslatkih gurmanskih kompozicija ili bogatih drvenih akorda poput ouda.

Takođe, ekstrakte parfema i intenzivne EDP formule treba koristiti sa velikim oprezom u profesionalnom okruženju.

Najbolje note za kancelarijski parfem

Kada birate parfem za posao, odlučite se za diskretne, „kožne“ note koje ostaju blizu tijela i omekšavaju tokom dana. Čisti, nježni akordi stvaraju osjećaj urednosti bez privlačenja previše pažnje.

  • Svježina i čistoća: pamuk, blagi aldehidi i nježni mošusi daju efekat tek oprane odjeće.
  • Toplina i udobnost: lagano kremasti tonovi sandalovine ili hinokija pružaju suptilnu toplinu.
  • Cvjetno-biljni akordi: iris, ljubičica i božur, kao i čaj, kamilica ili list smokve, donose laganu eleganciju.
  • Citrusna vedrina: bergamot ili mandarina osvježavaju, ali ih treba nanositi štedljivo.

Prijedlozi za 2026. godinu

OUAI Dean Street Eau de Parfum – lagana kombinacija kajsije, grejpfruta i ruže, savršena za one koji vole vedre, ali nenametljive mirise.

Le Labo Baie 19 Eau de Parfum – vodeno-zeleni miris koji podseća na svježinu kišnih kapi, diskretan i elegantan.

Jo Malone English Pear & Freesia – voćno-cvjetna kompozicija sa notama zrele kruške, frezije, pačulija i ambre, idealna za ljubitelje klasičnih, ženstvenih parfema.

