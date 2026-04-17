Sparkling parfemi su novi trend u svijetu: Ovo je lista najboljih i sa njima nema greške

Izvor: Bashar Creates/Shutterstock

Odabir parfema za posebne prilike često nije jednostavan zadatak – bilo da je u pitanju vjenčanje, rođendan ili večernji izlazak. Ipak, među brojnim opcijama izdvojio se jedan trend koji sve češće viđamo ovog proljeća – sparkling parfemi, lagani i osvježavajući mirisi koji unose dozu elegancije i razigranosti.

Ono što ih čini posebnim jeste osjećaj svježine i blage "pjenušavosti" koji ostavljaju na koži, zbog čega su savršen izbor za toplije dane i svečane trenutke.

Šta su sparkling parfemi

Inspirisani čašom omiljenog pjenušavog pića, sparkling parfemi odišu svijetlim, svježim i blago "gaziranim" notama. Neki u sebi sadrže i akorde šampanjca ili proseka, dok drugi stvaraju taj efekat kroz kombinaciju citrusnih, voćnih i cvjetnih nota.

Upravo ta prozračnost i lakoća čine ih idealnim za proljeće i ljeto, jer ne djeluju teško ni napadno, već osvježavaju i ostavljaju utisak suptilne elegancije.

U nastavku donosimo izbor najljepših sparkling parfema koji su savršeni za posebne prilike, ali i svakodnevno uživanje, piše Who What Wear.

Najbolji sparkling parfemi

Chanel Comète

Inspirisan luksuznom kolekcijom nakita, ovaj parfem donosi suptilno pjenušav i puderast miris sa notama trešnjinog cvjeta, irisa i aldehida. Djeluje nežno, ali istovremeno ima taj blistavi efekat koji ga čini posebnim.

Phlur Afterglow

Sa kombinacijom citrusa, kajsije i kokosa, ovaj miris podsjeća na osvježavajuće piće na tropskom odmoru. Završava se toplim notama lavande i mlečnih akorda, što ga čini idealnim za svaki dan.

Vilhelm Parfumerie Sparkling Jo

Kreiran da podsjeća na čašu šampanjca, ovaj parfem kombinuje note šampanjca, bergamota i kleke, uz bazu mošusa i drveta. Savršen je za večernje izlaske i elegantne prilike.

Byredo Inflorescence

Za ljubitelje suptilnijih mirisa, ovaj parfem nudi cvjtnu, svežu i laganu kompoziciju sa notama frezije, ruže i đurđevka. Idealan je za romantične trenutke i dnevne varijante.

Yves Saint Laurent Black Opium Glitter

Spoj citrusa, vanile, kafe i maršmeloua daje ovom parfemu zavodljiv i sofisticiran karakter. Savršen izbor za večernje prilike i one koji vole toplije, ali i dalje razigrane mirise.

Jimmy Choo Blossom

Voćno-cvjetna kombinacija sa notama maline i citrusa donosi mladalački i energičan miris, koji ipak zadržava dozu elegancije zahvaljujući cvetnoj i mošusnoj bazi.

Creed Jardin d’Amalfi

Sa notama limuna, bergamota i roze bibera, ovaj parfem pruža osjećaj mediteranske svježine i luksuza. Kako se razvija, prelazi u topliju, drvenastu bazu koja odiše rafiniranošću.