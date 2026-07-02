Nevjerovatna scena u Njujorku: Zaprosio je na vrhu "Empajr stejt bildinga", a potom su oboje uhapšeni

Par iz Rusije priveden je nakon što su se verili na vrhu "Empajr stejt bildinga" u Njujorku, uz transparent o ljubavi i miru.

Izvor: ABC/X

Identifikovan je maskirani par koji se s transparentom popeo na vrh "Empajr stejt bildinga" u Njujorku, a zatim se tu i vjerio. Angela Nikolau (33) i Ivan Berkus (32) privedeni su u srijedu popodne i suočavaju se s više optužbi.

Sumnjiče se za provalu, neovlašćeni upad na tuđu imovinu, grubo ugrožavanje života ili bezbjednosti drugih, kršenje lokalnih propisa, narušavanje javnog reda i mira, kao i posjedovanje alata za provalu, prenosi "Dejli mejl".

Par iz Rusije je u srijedu uveče izveden iz policijske stanice u Njujorku. Berkus je imao neutralan izraz lica dok su ga dva policajca izvodila iz zgrade i ubacila u bijeli kombi.

Bio je vezan lisicama, kao i njegova partnerka Nikolau, koja se prilikom premještaja u sud na Menhetnu osmjehnula.

The moment the Empire State Building climbers (aka Attention-Seeking Narcissistic Freaks) were taken into custody on Wednesday afternoon was captured on NYPD body-cam video.



Source: LiveLeakpic.twitter.com/wcgsW3XQEZ — Professor Iratus Genium (@PGenium)July 1, 2026

Podsjetimo, na vrhu "Empajr stejt bildinga" držali su transparent na kojem je pisalo: "Kada snaga ljubavi nadvlada ljubav prema moći, svijet će upoznati mir".

Kasnije su se spustili na nižu platformu, gdje je Berkus kleknuo i zaprosio Nikolau. Ona je, kako se čini, rekla "da", nakon čega su skinuli maske i poljubili se, dok je helikopter kružio iznad njih.

JUST IN: After two people climbed to the top of the Empire State Building and unfurled a banner on top of its spire Wednesday afternoon, one of the climbers appeared to propose to the other.https://t.co/ngG3jOeTBUpic.twitter.com/PhubQpnRH6 — ABC News (@ABC)July 1, 2026

Influenserka je objavila video sa vrha "Empajr stejt bildinga" oko podneva. Par je inače poznat po penjanju na nebodere i učestvovao je u Netflix dokumentarcu iz 2024. godine pod nazivom "Skajvokers: A Love Stori".

"Bili smo na samom vrhu. Vidjela sam dvoje ljudi kako otvaraju mrežasta vrata i penju se na vrh. Pretpostavila sam da im je ulazak dozvoljen", rekla je svjedok Džuli Moris.

(Daily Mail/Jutarnji.hr/MONDO)