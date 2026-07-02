Počeo lov na najveće tajne univerzuma: Proradio najmoćniji teleskop na svijetu

Opservatorija će svake noći praviti stotine detaljnih fotografija južnog neba koje bi trebalo da pruže odgovore na neka od najvećih pitanja univerzima.

Izvor: Olivier Bonin/SLAC National Accelerator Laboratory

Jedna od najmoćnijih opservatorija na svijetu konačno je počela sa radom. Nazvana Vera C. Rubin, ova opservatorija smještena na planinski vrh u Čileu i zvanično je započela desetogodišnju misiju tokom koje će svake noći fotografisati južno nebo dublje i detaljnije nego bilo koji drugi teleskop do sada.

Njena ogromna kamera napraviće stotine fotografija svake noći, a naučnici očekuju da će zahvaljujući njima dobiti najdetaljniji prikaz svemira do sada. Cilj je da se mapiraju milijarde zvijezda u Mliječnom putu, ali i milijarde udaljenih galaksija koje do sada nisu bile dovoljno dobro proučene.

Posebna prednost opservatorije je brzina fotografisanja. Kamera će više puta snimati iste dijelove neba, što će istraživačima omogućiti da uoče veoma blijede objekte koji su do sada izmicali postojećim teleskopima.

Izvor: NSF–DOE Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA/P. Lago

Prve fotografije nastale su još prošle godine, kada je opservatorija zabilježila spektakularne snimke sazviježđa Trifid i Laguna, udaljenih nekoliko hiljada svjetlosnih godina od Zemlje. Nakon višemjesečnog podešavanja i testiranja opreme, sistem je sada potpuno spreman za svoju glavnu misiju.

Naučnici vjeruju da će podaci koje prikupi Rubin pomoći da se odgovori na neka od najvećih pitanja moderne astronomije. Između ostalog, istraživači žele da otkriju kako galaksije nastaju, kako se tokom milijardi godina okupljaju u ogromna jata i kako je izgledao razvoj samog univerzuma, piše CNN.

Opservatorija nosi ime po čuvenoj astronomkinji Veri Rubin, koja je prva pronašla snažne dokaze o postojanju tamne materije. Zbog toga istraživači očekuju da bi upravo ova kamera mogla da donese nove odgovore o tamnoj materiji, ali i o još misterioznijoj tamnoj energiji, koja predstavlja jednu od najvećih nepoznanica savremene fizike.

Projekat finansiraju Američka nacionalna fondacija za nauku i Ministarstvo energetike SAD, a narednih deset godina Rubinova opservatorija prikupljaće ogromnu količinu podataka koja bi mogla da promijeni naše razumijevanje svemira.

Pogledajte kako je izgledala izgradnja Vera C. Rubin opservatorije:

Vidi opis Počeo lov na najveće tajne univerzuma: Proradio najmoćniji teleskop na svijetu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Travis Lange/SLAC National Accelerator Laboratory Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: RubinObs/NOIRLab/SLAC/NSF/DOE/AURA/ Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Jacqueline Ramseyer Orrell/SLAC National Accelerator Laboratory Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Rubin Observatory/NSF/AURA/S. Ma Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: RubinObs/NOIRLab/SLAC/NSF/DOE/AURA/B. Quint Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: RubinObs/NOIRLab/SLAC/NSF/DOE/AURA/B. Quint Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Olivier Bonin/SLAC National Accelerator Laboratory Br. slika: 7 7 / 7

(Smartlife/Mondo)