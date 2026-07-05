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Dan nezavisnosti pretvoren u krvavi incident u Njujorku: Među ranjenima četvoro djece, pronađeno oružje

Dan nezavisnosti pretvoren u krvavi incident u Njujorku: Među ranjenima četvoro djece, pronađeno oružje

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Među povrijeđenima su dva muškarca, dvije žene i četvoro djece uzrasta od šest, sedam, 12 i 14 godina.

Pucnjava u Njujorku na Dan nezavisnosti: Među ranjenima četvoro djece Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najmanje osam ljudi, uključujući četvoro djece, ranjeno je u pucnjavi kasno u subotu tokom proslave Dana nezavisnosti na Koni Ajlendu u Njujorku, javio je ABC njuz, pozivajući se na policiju grada Njujorka.

Prema saopštenju Policijske uprave Njujorka (NYPD), policajci su reagovali na prijave o pucnjavi oko 22:37 po lokalnom vremenu u ulici Vest 31st u Bruklinu.

Među žrtvama četvoro djece

Među povrijeđenima su dva muškarca, dvije žene i četvoro djece uzrasta od šest, sedam, 12 i 14 godina. Sve žrtve su prebačene u bolnicu. Sedam osoba je u stabilnom stanju, dok je jedna 21-godišnja žena u kritičnom stanju, saopštila je policija, javlja Index.

Na mjestu događaja je pronađeno vatreno oružje, ali policija još uvijek nije nikoga uhapsila, navodi ABC. Policijska uprava Njujorka nije odmah odgovorila na zahtev Rojtersa za komentar. Pucnjava se dogodila dok su Sjedinjene Države obilježavale 250. godišnjicu nezavisnosti.

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SAD Njujork pucnjava

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