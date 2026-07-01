Pucnjava u Hadžićima kod Sarajeva: Ranjen muškarac, policija uhapsila osumnjičenog

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Jedan muškarac ranjen je danas u pucnjavi u Hadžićima kod Sarajeva, a policija je ubrzo nakon incidenta uhapsila osumnjičenog za napad, potvrđeno je Srni iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Pucnjava je Policijskoj upravi Hadžići prijavljena u 15.40 časova, a prema preliminarnim informacijama, muškarac je ranjen u nogu, izjavila je portparol MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

Nakon pucnjave osumnjičeni je pobjegao sa lica mjesta, ali je pronađen i uhapšen nakon intenzivne policijske potrage.

"Obaviješten je tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i biće obavljen uviđaj", rekla je Novalićeva.