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Pucnjava u Hadžićima kod Sarajeva: Ranjen muškarac, policija uhapsila osumnjičenog

Pucnjava u Hadžićima kod Sarajeva: Ranjen muškarac, policija uhapsila osumnjičenog

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Pucnjava u Hadžićima kod Sarajeva: Ranjen muškarac, policija uhapsila osumnjičenog

Pucnjava u Hadžićima: Muškarac ranjen, napadač uhapšen Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Jedan muškarac ranjen je danas u pucnjavi u Hadžićima kod Sarajeva, a policija je ubrzo nakon incidenta uhapsila osumnjičenog za napad, potvrđeno je Srni iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Pucnjava je Policijskoj upravi Hadžići prijavljena u 15.40 časova, a prema preliminarnim informacijama, muškarac je ranjen u nogu, izjavila je portparol MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

Nakon pucnjave osumnjičeni je pobjegao sa lica mjesta, ali je pronađen i uhapšen nakon intenzivne policijske potrage.

"Obaviješten je tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i biće obavljen uviđaj", rekla je Novalićeva.

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pucnjava Hadžići

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