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Starateljstvo motiv pucnjave u Njemačkoj, svi stradali radili u centru za socijalni rad

Starateljstvo motiv pucnjave u Njemačkoj, svi stradali radili u centru za socijalni rad

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Motiv pucnjave u Centru za socijalni rad u njemačkom gradu Štade, u kojoj je ubijeno šest osoba, najvjerovatnije je borba za starateljstvo, izjavila je šef policije Katrin Šuol.

Njemačka policija Izvor: Shutterstock

"Svih šestoro ubijenih zaposleni su u toj ustanovi", rekla je Šuolova na konferenciji za novinare.

Ministar unutrašnjih poslova Donje Saksonije Danijela Berens opisala je čin pucnjave kao "hladnokrvan", prenijela je agencija DPA.

Pet odraslih osoba ubijeno je na licu mjesta, dok je šesta preminula kasnije u bolnici.

Neke od povrijeđenih osoba je u teškom stanju.

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Tagovi

Njemačka pucnjava

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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