Najmanje pet žrtava u napadu: Pucnjava u njemačkom gradu, policija poziva da se izbjegava kritično područje

Najmanje pet osoba je ubijeno u pucnjavi koja se dogodila u centru Štadea, na sjeveru Njemačke, saopštile su nadležne službe.
Policijske snage su trenutno na terenu u Dankersštrasi, gdje je u toku velika policijska operacija.
Portparol policije potvrdio je da je jedan osumnjičeni za napad uhapšen, ali detalji o samom događaju još nisu poznati.
Prema informacijama pojedinih medija, pucnjava se dogodila u ustanovi za mlade.
Policijska direkcija Lineburg pozvala je građane putem društvene mreže Iks (X) da izbjegavaju šire područje na kojem se odvija policijska akcija.
Istraga o motivima i svim okolnostima ovog teškog zločina je u toku.
+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++— Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG)June 29, 2026
Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!
Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOzpic.twitter.com/12fvSVxH8I