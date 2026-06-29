Najmanje pet žrtava u napadu: Pucnjava u njemačkom gradu, policija poziva da se izbjegava kritično područje

Najmanje pet osoba je ubijeno u pucnjavi koja se dogodila u centru Štadea, na sjeveru Njemačke, saopštile su nadležne službe.

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Policijske snage su trenutno na terenu u Dankersštrasi, gdje je u toku velika policijska operacija.

Portparol policije potvrdio je da je jedan osumnjičeni za napad uhapšen, ali detalji o samom događaju još nisu poznati.

Prema informacijama pojedinih medija, pucnjava se dogodila u ustanovi za mlade.

Policijska direkcija Lineburg pozvala je građane putem društvene mreže Iks (X) da izbjegavaju šire područje na kojem se odvija policijska akcija.

Istraga o motivima i svim okolnostima ovog teškog zločina je u toku.