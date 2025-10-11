logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pucnjava u Njemačkoj: Više osoba povrijeđeno, napadač u bjekstvu

Pucnjava u Njemačkoj: Više osoba povrijeđeno, napadač u bjekstvu

Izvor mondo.ba Izvor mondo.rs
0

Pucnjava u njemačkom gradu Gisenu se dogodila u sportskoj kladionici u blizini pijačnog trga.

Pucnjava u Njemačkoj Izvor: Shutterstock

Nepoznata osoba je pucala u gradu Gisenu u centralnom Hesenu u Njemačkoj. Prema policijskim navodima, nekoliko ljudi je povrijeđeno.

Incident se dogodio u 15 časova u sportskoj kladionici blizu pijačnog trga. Počinilac je u bjekstvu, piše Bild.

Kako prenose njemački mediji, policija je blokirala ulaze na pijacu. Okolnosti incidenta još nisu poznate, a nije jasno koliko je tačno ljudi povrijeđeno i koliko su teške njihove povrede.

Prema novinskoj agenciji AFP, najmanje tri osobe su prvobitno povrijeđene. Iz istražnih razloga, policija još nije pružila nikakve dodatne detalje.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Njemačka pucnjava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ