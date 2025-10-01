Eksplozija u Minhenu, ima mrtvih i ranjenih

Najmanje jedna osoba je poginula, a jedna je ranjena u eksploziji koja se dogodila u njemačkom gradu Minhenu, javio je list "Bild".

U izvještaju se navodi da su se čuli pucnji i eksplozije, te da je pronađeno beživotno tijelo jedne osobe.

Iz policije je saopšteno da je na putu u ulici Lerhenauer prisutan veliki broj policajaca i vatrogasaca, te da je ulica blokirana, ali da nema opasnosti po stanovnike Minhena.

U saopštenju se dodaje da još nisu poznate sve okolnosti incidenta.

