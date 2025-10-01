logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Eksplozija u Minhenu, ima mrtvih i ranjenih

Eksplozija u Minhenu, ima mrtvih i ranjenih

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Najmanje jedna osoba je poginula, a jedna je ranjena u eksploziji koja se dogodila u njemačkom gradu Minhenu, javio je list "Bild".

pucnjava u minhenu, jedna osoba stradala Izvor: Shutterstock

U izvještaju se navodi da su se čuli pucnji i eksplozije, te da je pronađeno beživotno tijelo jedne osobe.

Iz policije je saopšteno da je na putu u ulici Lerhenauer prisutan veliki broj policajaca i vatrogasaca, te da je ulica blokirana, ali da nema opasnosti po stanovnike Minhena.

U saopštenju se dodaje da još nisu poznate sve okolnosti incidenta.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Njemačka pucnjava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ