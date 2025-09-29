logo
Istorijski preokret: SPD nakon skoro 80 godina izgubio vlast u Dortmundu

Autor Dušan Volaš
0

U nedjelju je širom Njemačke održano oko 150 drugih krugova lokalnih izbora za gradonačelnike i okružna veća, a posebnu pažnju privukli su rezultati iz savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija.

SPD nakon 78 godina izgubio vlast u Dortmundu Izvor: Shutterstock

Nemački mediji navode da su izbori u ovoj regiji doneli nekoliko iznenađenja, a najzapaženije među njima je gubitak vlasti Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD) u Dortmundu — prvi put nakon čak 79 godina neprekidne vladavine.

Kandidat Demohrišćanske unije (CDU) Aleksander Kaluti osvojio je u tom gradu 52,9 odsto glasova, dok je aktuelni gradonačelnik Tomas Vestfal (SPD) osvojio 47,1 odsto glasova.

Dok je SPD pretrpio istorijski poraz u Dortmundu, utješni rezultati za Socijaldemokrate postignuti su na drugim izborima: U Kelnu, gdje se u početku činilo da će trka biti izjednačena između kandidata Zelene stranke Berivana Ajmaza i Torstena Burmestera (SPD), SPD je na kraju uspio da proslavi svog kandidata kao novog gradonačelnika Kelna. Burmester je pobijedio sa gotovo 54 odsto, znatno ispred Ajmaza sa 46,5 odsto.

Povodom istorijske pobede u Dortmundu oglasio se i vođa parlamentarne grupe CDU/CSU Jens Špan.

"Održali smo Esen i Dizeldorf sa snažnim rezultatima. To znači da tri od pet najvećih gradova u Severnoj Rajni-Vestfaliji sada vode gradonačelnici CDU-a. Poslednji put smo postigli ovaj nivo uspeha 1999. godine. Fantastična veče", naveo je.

Jedno od iznenađenja dogodilo se i u gradu Minsteru koji je dobio gradonačelnika iz stranke Zelenih. Kandidat Tilman Fuhs dobio je 58 odsto glasova u ovom gradu. Prethodni gradonačelnik, Markus Leve iz CDU-a, nije se kandidovao za reizbor. Njegov stranački kolega, Georg Luneman, nije uspio da nastavi prethodne uspjehe CDU-a.

Ono što je za mnoge predstavljalo veliko olakšanje jeste i slab rezultat krajnje desnice, odnosno AfD-a. Kandidati ove stranke bili su u trci za gradonačelnika Duizburga, Hagena i Gelzenkirhena, ali ni u jednom od ovih gradova nisu uspijeli da odnesu pobjedu.

(WDR/Euronews)

Njemačka Dortmund

