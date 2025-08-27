Njemačka policija objavila potjernicu: Traži se Kenan Mehović zbog ubistva i ranjavanja u Mendenu

Njemačka policija izdala je potjernicu za Kenanom Mehovićem (40), poznat opis muškarca, traga se za dodatnim informacijama

Izvor: x/printscreen

Njemačka policija traga za Kenanom Mehovićem (40), nakon što se u mjestu Menden u njemačkoj saveznoj državi Sjeverna Rajna-Vestfalija dogodila pucnjava u kojoj je jedna osoba ubijena, a jedna ranjena.

Policija ja objavila njegovu fotografiju, detaljan opis i pozvala građane koji imaju informacije o njegovoj lokaciji da se jave.

Jedna osoba je ubijena, a jedna ranjena u pucnjavi koja se dogodila u petak u gradiću Menden, na sjeverozapadu Nemačke, u saveznoj državi Severna Rajna-Vestfalija, prenio je ZDF.

Osoba (45) koja je zadobila povrede je preminula na licu mjesta i lekari Hitne pomoći su mogli samo da konstatuju smrt. Druga osoba (45) koja je ranjena je helikopterom prevezena u bolnicu.

Tada je privedena i jedna žena koja je, prema pisanju medija u Njemačkoj, ubrzo i puštena, a policija, prema saopštenju tamošnjeg javnog tužioca, sada traga za njenim 40-godišnjim suprugom.

"Istražioci ga opisuju kao krupnog muškarca, tamne kose i smeđih očiju. Moguće je da kod sebe ima vatreno oružje, pa se građanima savjetuje poseban oprez. Policija traga za bilo kakvim informacijama o njegovoj trenutnoj lokaciji", naveli su njemački mediji uz informaciju da je za njim raspisana evropska potjernica.

Izvor: Drustvene mreze

Broj nastradalih

Njemačka policija takođe sumnja da broj žrtava ovog obračuna nije konačan. Svjedoci su lokalnim policajcima ispričali da misle da je još jedna osoba upucana.

Takođe, u ovom trenutku je i dalje nepoznat motiv zločina.

Podaci o osumnjičenom

Ime i prezime: Kenan Mehović

Datum rođenja: 3. decembar 1984.

Godine: 40

Kosa: tamna

Oči: smeđe

Stas: krupniji

Opremljenost: moguće poseduje vatreno oružje

Noružan i opasan

Policija apeluje na građane da, ukoliko imaju bilo kakva saznanja o njegovom kretanju, odmah pozovu broj 110 i da se ni u kom slučaju ne upuštaju u kontakt s osumnjičenim.

(MONDO/BLIC)