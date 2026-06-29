Svjedok opisao detalje pucnjave: Novi detalji masakra u Nemačkoj

Poslije pucnjave u Štadeu u kojoj je ubijeno petoro ljudi, pojavili su se novi detalji o akciji policije. Prema riječima svjedoka, dvije osobe pokušale su da pobjegnu automobilom, nakon čega su policajci ispalili više od deset hitaca.

Izvor: X /printscreen

Nakon pucnjave u Štadeu u Njemačkoj, u kojoj je ubijeno petoro ljudi, dve osobe su navodno pokušale da pobjegnu automobilom, rekao je za njemački portal Focus.de čovjek koji živi u blizini mjesta pucnjave.

Pet ljudi je ubijeno u pucnjavi u njemačkom gradu Štadeu, a osumnjičeni muškarac je priveden, saopštila je policija.

Svjedok je rekao da je oko 12.15 časova, iz pravca kuće u kojoj se, između ostalog, nalazi ustanova za majke i djecu, čuo glasno vrištanje.

Ubrzo nakon toga začuli su se pucnji. On je rekao da je vidio ženu koja je sa mlađim muškarcem sjedila u automobilu. Automobil je, prema njegovim riječima, pokušao da se udalji sa mjesta zločina. Jedan policajac je navodno glasno vikao: "Stoj! Zaustavi se!"

Ispaljeno više od 10 hitaca

Međutim, automobil je nastavio da vozi. Više policajaca je zatim otvorilo vatru na vozilo, a ispaljeno je najmanje 10-15 hitaca. Nakon toga, svjedok više ništa nije vidio, piše Focus.de.

Policija je prvobitno saopštila da je osumnjičeni uhapšen. Kasnije je dopunila informaciju navodeći da su uhapšene dvije osobe. Među njima se nalazi i navodni napadač.

Za sada nije jasno da li je žena koju je svjedok vidio druga uhapšena osoba. Takođe nije poznato u kakvom je odnosu bila sa počiniocem.

"Prostrijelne rane u grudi i glavu"

Svjedok kaže da je kroz otvoren prozor čuo policijsku radio-vezu, pri čemu se pominjalo "prostrijelna rana u grudi" i "prostrijelna rana u glavu". Nije siguran da li se to odnosilo na žrtve ili na počinioca, odnosno počinioce.

Takođe je video kako jednu osobu na nosilima iznose iz zgrade ustanove za majke i djecu, nakon čega su joj na ulici pružali reanimaciju.

(Mondo.rs)