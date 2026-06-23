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U Beogradu uhapšen bivši zamjenik načelnika UKP-a: Sumnjiči se za uklanjanje dokaza nakon pucnjave

U Beogradu uhapšen bivši zamjenik načelnika UKP-a: Sumnjiči se za uklanjanje dokaza nakon pucnjave

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Bivši zamjenik načelnika UKP-a N.Đ. uhapšen je zbog zloupotrebe položaja. Sumnjiči se da je naložio uklanjanje dokaza nakon pucnjave u beogradskom restoranu kako bi zaštitio osumnjičenog.

U Beogradu uhapšen bivši zamenik načelnika UKP-a Izvor: MONDO/Mihaela Šljukić Bandović

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je bivši zamenik načelnika Uprave kriminalističke policije MUP RS N.Đ, u nastavku istrage povodom izvršenja različitih krivičnih djela u ugostiteljskom objektu “Steak and Wine Bar” nakon što je u tom lokalu u prisustvu brojnih gostiju došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra 2025. godine.

Krivičnom prijavom osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Zloupotreba službenog položaja.

Postoje osnovi sumnje da je N.Đ, koristeći svoj službeni položaj, uticao na druge osumnjičene da uklone dokaze i tragove iz pomenutog ugostiteljskog objekta koji bi ukazali na to da je osumnjjčeni Saša V. izvršio krivična djela Izazivanje opšte opasnosti i Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, na koji način mu je pribavio korist.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje pred Posebnim odjeljenjem za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu.

Povodom ovog krivično-pravnog događaja pokrenuta je istraga protiv Saše V. zbog postojanja osnova sumnje da je 5. novembra 2025. godine u pomenutom ugostiteljskom objekatu izvršio krivična Izazivanje opšte opasnosti i Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, dok se dokazne radnje sprovode protiv još šest lica, petorice pripadnika Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd i direktora ugostiteljskog objekta, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva. 

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hapšenje Beograd pucnjava

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