Policija istražuje pucnjavu na Palama: Identifikovan muškarac koji je pucao

Muškarac S.K. sa Pala ispalio je više hitaca iz vatrenog oružja u toj opštini, a tom prilikom povrijeđenih nije bilo, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Policijskoj stanici Pale, juče ujutro u 3.15 časova prijavljeno je da je nakon rasprave između dva lica na Palama došlo do upotrebe vatrenog oružja.

Nakon izvršenog uviđaja na licu mjesta konstatovano je da je muškarac S.K. ispalo više hitaca.

Policija preduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnih djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

(Srna)