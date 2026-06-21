Policija istražuje pucnjavu u Tuzlanskom kantonu: Izdat nalog za pretres kuće u kojoj je ranjen muškarac

Muškarac A. B. (49) iz Vražića kod Čelića ranjen je iz vatrenog oružja u kući u naselju Lukavica, nakon čega je prevezen u Univerzitetski klinički centar Tuzla, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Izvor: MUP TK

Ranjeni muškarac zadobio je prostrijelnu ranu stopala, konstatovano je u Klinici za ortopediju UKC-e Tuzla.

Policiji je sinoć oko 20.50 časova prijavljeno da je u kući S. Đ. u naselju Lukavica iz vatrenog otužja ranjen A. B.

Dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzla izdao je nalog za pretres kuće u kojoj je došlo do ranjavanja.