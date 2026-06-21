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Policija istražuje pucnjavu u Tuzlanskom kantonu: Izdat nalog za pretres kuće u kojoj je ranjen muškarac

Policija istražuje pucnjavu u Tuzlanskom kantonu: Izdat nalog za pretres kuće u kojoj je ranjen muškarac

Autor D.V.
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Muškarac A. B. (49) iz Vražića kod Čelića ranjen je iz vatrenog oružja u kući u naselju Lukavica, nakon čega je prevezen u Univerzitetski klinički centar Tuzla, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Policija FBiH Izvor: MUP TK

Ranjeni muškarac zadobio je prostrijelnu ranu stopala, konstatovano je u Klinici za ortopediju UKC-e Tuzla.

Policiji je sinoć oko 20.50 časova prijavljeno da je u kući S. Đ. u naselju Lukavica iz vatrenog otužja ranjen A. B.

Dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzla izdao je nalog za pretres kuće u kojoj je došlo do ranjavanja.

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Tagovi

pucnjava Tuzlanski kanton Tuzla

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Hvala što ste poslali vijest.

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