Preminuo Branislav Janjić, jedan od aktera obračuna na Vracama

Branislav Janjić, jedan od trojice muškaraca koji su ranjeni u pucnjavi koja se dogodila 9. juna navečer na području Spomen-parka Vraca u Sarajevu, preminuo je u nedjelju, 14. juna, u večernjim satima.

Izvor: Klix - screenshot

U istoj pucnjavi povrijeđeni su Amel Bogučanin i Sergej Furtula, koji su nakon događaja hospitalizovani u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Policija je ranije potvrdila da se radi o ozbiljnom incidentu u kojem su učestvovala najmanje dva napadača, a istraga je i dalje u toku.

Kako prenose sarajevski mediji, Janjić je policijskim organima bio poznat od ranije, a njegovo ime se dovodilo u vezu s ranijim policijskim akcijama 'Prolom 2' i 'Kode'. U okviru akcije 'Kode' bio je uhapšen 2024. godine zbog sumnji na učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi koja se dovodi u vezu s trgovinom drogom.

Godinu i po kasnije ponovo je bio obuhvaćen policijskim aktivnostima u okviru akcije 'Prolom 2', kada se, prema ranijim informacijama, predao policiji nakon što nije pronađen na adresi tokom pretresa.

Istraga o pucnjavi na Vracama, u kojoj je Janjić zadobio teške povrede od kojih je kasnije preminuo, i dalje je u toku, a policija radi na identifikaciji i hapšenju odgovornih osoba.