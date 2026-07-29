Otkriven motiv ubistva Čarlija Kirka? Oglasili se tužioci, ključni dokazi se kriju u tajnim porukama

Tužioci u Juti konačno su otkrili motiv napada na Čarlija Kirka, ključni dokazi kriju se u tajnim porukama i bizarnim natpisima na mecima.

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Tajler Robinson, optužen za ubistvo desničarskog aktiviste Čarlija Kirka, napao ga je zbog njegovih političkih stavova, objavili su tužioci u utorak. Glavnim motivom smatraju Kirkovo protivljenje istopolnim brakovima i pravima transrodnih osoba. Navodi iz sudskih spisa nude dosad najdetaljnije objašnjenje motiva za pucnjavu koja se dogodila 10. septembra prošle godine na Univerzitetu u Juti, a u kojoj je ubijen bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trampa, piše Rojters.

Politički i vjerski stavovi kao motiv

Tužioci okruga Juta pozivaju se na pismo koje je kao dokaz priložio Dejvid Engelhart, član uprave Kirkove organizacije "Turning Point USA". U pismu stoji da je Kirkov cilj bio promovisanje konzervativnih vrijednosti. To uključuje i njegovo uvjerenje da je "eksperimentisanje sa seksualnim ili rodnim identitetom grijeh" te da je "heteroseksualnost unutar braka jedini ispravan oblik seksualnosti".

Prema tužilaštvu, Engelhartovo pismo pokazuje da je Kirk predstavljao "ne samo vjerski, već i politički pokret protiv istopolnih brakova te uvažavanja i prihvatanja transrodnosti, homoseksualnosti i seksualnog eksperimentisanja".

Tužioci su naveli da je Robinsonov "način života" bio u suprotnosti sa Kirkovim verskim i političkim stavovima. Smatraju da je dvadesettrogodišnjak napao aktivistu zbog njegovog "političkog izražavanja".

U pisanom obrazloženju tužioci su zaključili: "Posredni dokazi da je optuženi ciljao gospodina Kirka zbog njegovih uvjerenja ili percepcije njegovih političkih stavova su neoborivi". Time su objasnili zašto smatraju da postoji dovoljno dokaza za suđenje Robinsonu za ubistvo.

Argumenti odbrane i dodatni dokazi

Robinsonov advokat Ričard Novak na ročištu 9. jula ustvrdio je da Engelhartovo pismo ne dokazuje da se Robinson protivio Kirkovim stavovima. Takođe je rekao da pismo ne rasvjetljava Robinsonovo psihičko stanje u trenutku zločina.

Tužioci su istakli i da je Robinson u vrijeme pucnjave bio u vezi sa cimerom Lensom Tvigsom, koji je tada razmatrao tranziciju pola. Tvigs je u aprilu tužiocima rekao da je sa Robinsonom u vezi od 2023. godine. Međutim, na snimku razgovora prikazanom na sudu, Tvigs nije spominjao pitanje roda i izjavio je da su on i Robinson o Čarliju Kirku prvi put razgovarali tek nakon pucnjave.

Poruke i dalji tok postupka

Tužilaštvo je predstavilo i druge dokaze koji, prema njima, potvrđuju da je Robinson ciljao Kirka zbog njegovih stavova. Među njima je poruka koju je Robinson navodno poslao Tvigsu nakon pucnjave, u kojoj stoji da mu je "dosta Kirkove mržnje" i da se "oko neke mržnje ne može pregovarati". Citirali su i natpise urezane na mecima pronađenim u oružju, a na jednom je pisalo: "Hej fašisto, hvataj".

Odbrana do 18. avgusta mora da podnese pisane argumente kojima će osporiti postojanje dovoljno dokaza za suđenje. Sudija okružnog suda u Juti Toni Graf zakazao je ročište o tom pitanju za 1. septembar. Robinson je u pritvoru od hapšenja i još se nije izjasnio o krivici.