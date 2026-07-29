Ocu dvije godine zatvora: Brutalno pretukao kćerku, nasilje otkriveno u školi

Osnovni sud u Bijeljini osudio je S.N. iz Lopara na dvije godine zatvora zbog nasilja nad kćerkom.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Prema nepravosnažnoj presudi, on je brutalno pretukao kćerku jer je odbila da pričuva brata. Najprije ju je tukao prutom, a kada se prut slomio, nastavio je da je udara otvorenim šakama po glavi i tijelu.

Oglašen je krivim zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, nakon što je utvrđeno da je u maju 2023. godine fizički napao svoju tada maloljetnu kćerku i nanio joj lake tjelesne povrede, pišu Nezavisne novine.

Prema prvostepenoj presudi, nasilje se dogodilo 25. maja 2023. godine u porodičnoj kući gdje je djevojčica živjela sa ocem, njegovom suprugom i troje njihove djece, a nasilju su svjedočili i drugi članovi porodice.

Sud je utvrdio da je optuženi od kćerke tražio da pričuva mlađeg brata, ali je ona odgovorila da mora da uči i da zbog toga nije u mogućnosti da ga čuva.

Nakon toga, kako se navodi u presudi, uzeo je drveni prut i više puta je udarao po tijelu, govoreći: "Hoćeš li ikada više reći neću?", a kada se prut slomio nastavio je da je udara otvorenim šakama po glavi i tijelu.

Djevojčica je, kako se navodi u presudi, zadobila krvne podlive na lijevoj plećki, nadlaktici i podlaktici, kao i ogrebotine, koje su vještaci okvalifikovali kao lake tjelesne povrede.

Prema iskazu oštećene, njen otac je nakon kraće rasprave uzeo drveni prut i počeo da je udara po ramenu i leđima, zahtijevajući da više nikada ne odbije njegovu naredbu. Djevojčica je ispričala da su nasilju prisustvovali njen djed i baka, te da je, pokušavajući da prekine batinanje, pristala da pričuva mlađeg brata.

Kako je navela pred sudom, kada se prut polomio, otac je nastavio da je udara rukama po glavi i licu, usljed čega joj je potekla krv iz nosa. Istovremeno ju je vrijeđao i optuživao da je potrošila novac koji joj je dao za školu, nazivajući je pogrdnim imenima.

U presudi se navodi da je djevojčica kazala kako ju je otac potom oborio na pod, nakon čega joj je naredio da izađe iz kuće zajedno sa mlađom djecom. Ispričala je i da joj je, kada je otišla u kupatilo da opere krv s lica, zaprijetio riječima da će joj "biti još gore", te da joj je tokom događaja oduzeo mobilni telefon.

Nasilje otkriveno u školi

Navodi se da ona nije namjeravala da prijavi oca policiji, već su povrede nekoliko dana kasnije primijetile školske drugarice, nakon čega je o svemu obaviješten školski pedagog.

Slučaj je potom prijavljen policiji, a djevojčica je pregledana u zdravstvenoj ustanovi i smještena u Sigurnu kuću.

Pedagog škole, policijski službenik i radnici Centra za socijalni rad potvrdili su tokom suđenja okolnosti pod kojima je slučaj prijavljen, dok su medicinski i psihološki vještaci ocijenili da su povrede nastale udarcima tupim predmetom, odnosno prutom, te da je maloljetnica sposobna da vjerodostojno svjedoči.

Optuženi je tokom postupka negirao da je tukao kćerku, tvrdeći da joj je samo oduzeo mobilni telefon nakon svađe i da su povrede možda nastale u školi.

Međutim, sud je zaključio da takvi navodi nisu potvrđeni nijednim dokazom, dok su iskaz oštećene, medicinska dokumentacija, vještačenja i ostali izvedeni dokazi činili logičnu i međusobno usklađenu cjelinu.

Prilikom odmjeravanja kazne sud je kao olakšavajuću okolnost cijenio činjenicu da je optuženi otac petoro djece i da je nezaposlen, dok je otežavajućom ocijenjena njegova ranija višestruka osuđivanost, uključujući presude za tešku tjelesnu povredu i napad na službeno lice.

Na ovu presudu dozvoljena je žalba Okružnom sudu u Bijeljini.

*Ako ste žrtva nasilja ili poznajete nekog ko jeste, možete se obratiti za pomoć na sljedeće telefone: SOS telefon za Republiku Srpsku - 1264, SOS telefon za Federaciju BiH - 1265 ili prijavite policiji na broj 122.

(Mondo)