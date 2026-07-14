Optuženi za nasilje zapalio kuću: Žena bježala sa djetetom i vidjela da nosi benzin

Bilećanin K.D. (33) optužen je za nasilje u porodici, nakon što je vanbračnoj partnerki prijetio da će zapaliti kuću u kojoj su živjeli sa maloljetnom kćerkom, a kada je ona sa djetetom napustila kuću, izbio je požar za koji je optuženi rekao da ga je lično izazvao.

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Okružno javno tužilaštvo u Trebinju tereti ga da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 190. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebinju.

Prema navodima optužnice, K.D. se tereti da je 15. marta 2026. godine oko 16 časova, u porodičnoj kući kod Bileće, prijetnjom i bezobzirnim ponašanjem ugrozio vanbračnu partnerku V.M, pišu Nezavisne novine.

Tokom verbalne rasprave prijetio je da će zapaliti porodičnu kuću u kojoj su živjeli zajedno sa maloljetnom kćerkom, a te prijetnje su, prema optužnici, kod oštećene izazvale osjećaj straha i ugroženosti.

Kako se navodi u optužnici, oštećena je nakon prijetnji sjela u automobil sa maloljetnim djetetom i krenula prema Bileći.

Kada se udaljila nekoliko stotina metara od kuće, vidjela je optuženog kako iz kolibe iznosi bidon sa benzinom i kreće prema kući, nakon čega je telefonom obavijestila Policijsku stanicu Bileća.

Dolaskom policijske patrole na lice mjesta uočen je požar na porodičnoj kući, a prema navodima optužnice, optuženi je policijskim službenicima rekao da je lično izazvao požar.

Prijavila dugotrajno uznemiravanje

Navodi se da je 17. marta 2026. godine oštećena je lično pristupila u prostorije Policijske stanice Bileća, gdje je navela da je optuženi duže vrijeme verbalno i psihički uznemirava te da su u požaru izgorjele stvari u njenom vlasništvu, čime joj je pričinjena materijalna šteta u neutvrđenom iznosu.

K.D. je optužen za krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 190. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

*Ako ste žrtva nasilja ili poznajete nekog ko jeste, možete se obratiti za pomoć na sljedeće telefone: SOS telefon za Republiku Srpsku - 1264, SOS telefon za Federaciju BiH - 1265 ili prijavite policiji na broj 122.

(Mondo)