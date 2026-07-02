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Tužilaštvo traži pritvor za Banjalučanina (47): Prijetio ubistvom djeteta i roditelja supruge

Tužilaštvo traži pritvor za Banjalučanina (47): Prijetio ubistvom djeteta i roditelja supruge

Autor Dušan Volaš
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Okružno javno tužilaštvo Banjaluka uputilo je Osnovnom sudu u Banjaluci prijedlog za određivanje mjere pritvora za S.R. (47) iz Banjaluke, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

9.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni je 30. juna 2026. godine u Banjaluci ozbiljno ugrozio spokojstvo i duševno zdravlje članova porodice svoje supruge.

Kako se navodi u prijavi, S.R. je tada uputio prijetnje da će lišiti života maloljetno dijete, kao i roditelje svoje supruge.

Postupajući tužilac je nakon ispitivanja osumnjičenog zatražio pritvor zbog opasnosti od uticaja na svjedoke, kao i zbog straha da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo.

"Tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo“, naveli su iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

O prijedlogu tužilaštva odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.

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Tagovi

nasilje u porodici Banjaluka Okružno javno tužilaštvo

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