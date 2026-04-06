Nožem nanio povrede sugrađanki: Predložen pritvor za Banjalučanina zbog pokušaja ubistva

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka predložilo je određivanje mjere pritvora za Banjalučanina B.Z. (1986) zbog sumnje da je nakon verbalnog sukoba nožem ranio sugrađanku Ž.P. u predjelu grudnog koša, saopšteno je iz ove institucije.

Postupajući tužilac je, nakon ispitivanja osumnjičenog, uputio prijedlog Okružnom sudu u Banjaluci zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo "Ubistvo u pokušaju".

Incident se dogodio 3. aprila ove godine u ulici Cara Lazara u Banjaluci. Prema navodima iz tužilaštva, nakon verbalnog sukoba sa oštećenom Ž.P, osumnjičeni je upotrijebio nož i nanio joj tjelesnu povredu u predjelu grudnog koša.

Pritvor je predložen zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske.

Odluku o prijedlogu za određivanje pritvora donijeće sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci u zakonskom roku.