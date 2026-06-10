Drama u Trnovu: Muškarac prijetio oružjem i sjekirom u ugostiteljskom objektu

Trnovski policajci uhapsili su muškarca D.Š. iz federalne opštine Trnovo zbog sumnje da je u ugostiteljskom objektu u Trnovu prijetio jednom licu upotrebom oružja i sjekire, saopšteno je danas iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Izvor: Envato

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, a D.Š. je osumnjičen da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

U saopštenju je navedeno da rogatički policajci preduzimaju mjere na rasvjetljavanju krivičnog djela prevara počinjenog tokom 2025. godine na štetu preduzeća iz Rogatice.

"Prevara je počinjena tako što je vlasnik preduzeća iz Rogatice isporučio robu vrijednu 14.499 KM preduzeću iz Živinica, a za koje mu taj novac nije isplaćen u dogovorenom roku", navedeno je u saopštenju.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

U protekla 24 časa na području Policijske uprave Istočno Sarajevo evidentirana su tri krivična djela, javni red i mir nije narušavan, a dogodilo se šest saobraćajnih nezgoda - jedna sa lakšom tjelesnom povredom, te pet saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom.

(Srna)