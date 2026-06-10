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U Tesliću uhapšen osumnjičeni za razbojništvo, učestvovao i maloljetnik

U Tesliću uhapšen osumnjičeni za razbojništvo, učestvovao i maloljetnik

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Policija u Tesliću uhapsila je H.O. zbog sumnje da je zajedno sa maloljetnikom izvršio razbojništvo nad sugrađaninom. Istraga je u toku.

hapšenje Izvor: Shutterstock

Policijski službenici Policijske stanice Teslić uhapsili su H.O. sa područja ovog grada zbog sumnje da je počinio krivično djelo razbojništvo.

Kako je saopšteno iz policije, slučaj je prijavljen juče oko 12.40 časova, kada je navedeno da je H.O. zajedno sa jednim maloljetnikom, upotrebom fizičke sile, od sugrađanina oduzeo određene predmete i novac.

Prema prijavi, nakon toga su od oštećenog zahtijevali dodatni novac kako bi mu vratili oduzete stvari. Nakon što su, kako se navodi, dobili novac, udaljili su se u nepoznatom pravcu.

Brzom reakcijom policijskih službenika H.O. je pronađen i uhapšen.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, a rad na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog slučaja je u toku.

S obzirom na to da je drugi osumnjičeni maloljetnik, policijski službenici postupaju u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske.

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Tagovi

teslić hapšenje razbojništvo

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