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Uhapšeni pripadnici Interventne jedinice 92 zbog prikrivanja pucnjave u beogradskom restoranu

Uhapšeni pripadnici Interventne jedinice 92 zbog prikrivanja pucnjave u beogradskom restoranu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više pripadnika Interventne jedinice 92, uključujući i komandanta, zbog sumnje da su prikrili pucnjavu u restoranu na Autokomandi.

Beograd: Uhapšeni pripadnici Interventne jedinice 92, sumnja se da su prikrili pucnjavu Izvor: MONDO

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšeno je više pripadnika Interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske za pucnjavu u jednom restoranu na Autokomandi u novembru prošle godine, saznaje Tanjug.

Među uhapšenima je i komandant Interventne jedinice 92.

Zajedno sa njima uhapšen je i vlasnik lokala, jer je uklanjao tragove pucnjave i lagao policiju da nije bilo pucnjave, već je tvrdio da je došlo samo do kafanske tuče.

Pomenuti događaj navodno se tiče svađe između Bosketa i Miloša Nilovića zvanog Runjo koji se dovodi u vezu sa "škaljarskim klanom" i dobro je poznat organima gonjenja.

Boske je tada posle svađe, kako saznajemo, izvadio pištolj u lokalu punom gostiju i zapucao, ali srećom niko nije povređen.

Nakon toga šefovi Intervente jedinice su sprečili da se događaj prijavi nadležnom tužilaštvu i da se izvrši uviđaj.

Boske je u pritvoru od 14. maja ove godine jer je, kako se sumnja, 12. maja hicima iz pištolja usmrtio Aleksandra Nešovića zvanog Baja, a potom sa pomagačima sakrio njegovo telo, koje je pronađeno naknadno u jednom buretu zakopanom u blizini Jarkovačkog jezera.

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Tagovi

Srbija policija ubistvo hapšenje

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