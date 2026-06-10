Antimigrantski protesti u Velikoj Britaniji: Demonstranti palili kuće i vozila (VIDEO)

U Belfastu su tokom protesta protiv migranata izbili neredi, demonstranti su palili kuće i automobile, dok je javni prevoz bio obustavljen.

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Protest je održan nakon što je državljanin Sudana nožem napao muškarca i nanio mu teške povrede.

Grupe maskiranih ljudi su tokom noći u više dijelova Belfasta palili kuće i automobile, uključujući i policijske, dok je u u Balikleru napadnuta turska berbernica, prenosi Bi-Bi-Si.

Protesti su organizovani i u centru Londona.

Vatrogasno-spasilačka služba Sjeverne Irske saopštila je da je primila 256 poziva između 19.00 časova i ponoći, kao i da je intervenisala u 62 incidenta, od kojih se većina dogodila na širem području Belfasta.

Anti-immigrant protests erupted in Belfast following charges against a Sudanese man for a knife attack, leading to heightened tensionshttps://t.co/OIWqD92tezpic.twitter.com/Da0uOrEW3M — Reuters (@Reuters)June 10, 2026

Policija u Sjevernoj Irskoj saopštila je ranije da je uhapsila sudanskog državljanina zbog napada nožem u kojem je jedna osoba zadobila teške povrede.

Ovaj napad, kako je navedeno, trenutno se tretira kao pokušaj ubistva, ali ne i kao teroristički čin.

Iz policije su pozvali građane na mir usred poziva krajnje desničarskih stranaka i pojedinaca na antimigracione proteste.

(Srna)