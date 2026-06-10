Ovo je najskuplji evropski grad: Kvadrat stana košta 18.229 evra

Novi podaci Global Property Guide-a pokazuju da su evropske metropole sve nedostižnije za kupce nekretnina.

Izvor: MONDO/Marija Atanasković

Novi podaci Global Property Guide-a pokazuju da se četiri od pet najskupljih gradova za stambene nekretnine nalaze u Švajcarskoj i Luksemburgu, a Cirih je na vrhu liste sa više od 18.000 evra po kvadratnom metru.

Stokholm: Prosječna cijena 8.380 €/m²

Stokholm kombinuje jedan od najviših životnih standarda u Evropi sa jednim od najograničenijih tržišta nekretnina. Prosječne cijene stanova iznose 8.380 evra po kvadratnom metru, što je rast od 7,2 odsto u odnosu na prošlu godinu i 17 odsto u odnosu na period od prije dvije godine.

Oporavak je posebno upečatljiv s obzirom na oštru korekciju koja je pogodila švedsko tržište nekretnina nakon naglog rasta kamatnih stopa 2022. godine. Stokholm i dalje ostaje jedno od najskupljih mjesta za kupovinu stana u sjevernoj Evropi.

Kopenhagen: Prosječna cijena 8.405 €/m²

Prosječne cijene stanova iznose 8.405 evra po kvadratnom metru, što predstavlja rast od 14,3 odsto u odnosu na prošlu godinu i 24 odsto u odnosu na prije dvije godine, što je najveći rast među gradovima na ovoj listi.

Razlika u odnosu na ostatak Danske je velika. Cijene u Orhusu, drugom najvećem danskom gradu, pale su za 16,7 odsto tokom prethodne godine na 4.128 evra po kvadratnom metru, dok Odense i Olborg, treći i četvrti najveći grad u zemlji, ostaju ispod 2.800 evra po kvadratu.

Oslo: Prosječna cijena 9.332 €/m²

Prosječne cijene stanova iznose 9.332 evra po kvadratnom metru, što je povećanje od 6,3 odsto u odnosu na prošlu godinu i 14 odsto u odnosu na prije dvije godine.

Ipak, najveći rast cijena u Norveškoj sve više se bilježi van glavnog grada. Cijene u Bergenu, drugom najvećem gradu Norveške, porasle su za 22,4 odsto tokom prethodne godine i dostigle 6.160 evra po kvadratnom metru, dok je Trondhajm, treći najveći grad u zemlji, zabeležio rast od 12,8 odsto i dostigao 5.275 evra po kvadratnom metru.

Amsterdam: Prosječna cijena 9.437 €/m²

Prosječne cijene stanova u Amsterdamu iznose 9.437 evra po kvadratnom metru, što je rast od 13 odsto u odnosu na prošlu godinu i 19,2 odsto u odnosu na period od prije dvije godine.

Za kupce nekretnina, holandska prijestonica sve više liči na rijetku luksuznu imovinu nego na konvencionalno tržište stanova.

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