logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lepa Brena prodaje vilu u Majamiju? Nekretnina na obali okeana procijenjena na skoro 18 miliona dolara

Lepa Brena prodaje vilu u Majamiju? Nekretnina na obali okeana procijenjena na skoro 18 miliona dolara

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović navodno prodaju luksuznu vilu u Majamiju. Nekretnina na obali okeana ima šest spavaćih soba, sedam kupatila i procijenjena je na gotovo 18 miliona dolara.

Vila Lepe Brene u Majamiju ima 6 spavaćih soba i 7 kupatila Izvor: Instagram printscreen

Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović navodno su odlučili da prodaju svoju luksuznu nekretninu u Majamiju, koja je prema procjenama vrijedna gotovo 18 miliona dolara.

Iako se njihov dom nalazi u elitnom dijelu grada okruženom skupocjenim vilama, izvori tvrde da je bračni par godinama uživao u nekretnini uređenoj u tipičnom američkom stilu, daleko od glamura koji ih prati na Balkanu.

"Brena tamo odlazi da se odmori, ali usput obavlja i sve kućne poslove jer nema poslugu ni kuvare. Kada napusti Balkan, Brena je sasvim obična. Nije opterećena time što je u svijetu uglavnom prepoznaju ljudi sa naših prostora", rekao je izvor upoznat sa njihovim životom u SAD.

.

Prema navodima istog izvora, upravo je Majami omiljena destinacija porodice Živojinović, ali su ipak odlučili da nekretninu stave na tržište.

Vila se nalazi uz samu obalu okeana, a projektovana je tako da vlasnici mogu direktno sa jahte ući u svoj dom. Prostire se na više stotina kvadratnih metara i sadrži šest spavaćih soba, sedam kupatila, dvije kuhinje, kao i otvoreni bar do kojeg se dolazi liftom.

Posebnu pažnju privlače prostrani bazen, travnjak na krovu i brojne terase sa pogledom na okean, koji se pruža iz većine prostorija u kući.

Brena je nedavno govorila o svom načinu života, ističući da se zbog brojnih poslovnih obaveza rijetko zadržava na jednom mjestu.

"Volim da dođem u Srbiju zato što moja djeca vole da budu tu, a gdje su oni, tu mi je dom. Nažalost, nigdje ne mogu da ostanem dugo. U principu najviše volim da boravim u Majamiju, ali meni ni posao ne da mira. Ako ćemo iskreno, najviše boravim u automobilu, hotelu i avionu. Meni kuća ne treba, više mi treba veliki kamper na dva sprata da ima spavaće sobe da povedem frizera, šminkera, masera i dvije-tri drugarice", rekla je pjevačica.

"Boba i ja smo kompatibilni"

Govoreći o privatnom životu, Brena je istakla i da je ključ njenog dugogodišnjeg braka međusobno razumijevanje i poštovanje.

"Boba i ja smo kompatibilni bez obzira što se ne držimo za ručice i ne ljubimo tako u javnosti", rekla je ona.

Iako za sada nema zvanične potvrde o prodaji, nekretnina u Majamiju godinama se smatra jednom od najatraktivnijih u vlasništvu poznatog para.

Bonus video:

Pogledajte

00:37
Lepa Brena gost na koncertu Leksington benda
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Izvor: Kurir/ MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

lepa brena vila nekretnine prodaja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA