Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović navodno prodaju luksuznu vilu u Majamiju. Nekretnina na obali okeana ima šest spavaćih soba, sedam kupatila i procijenjena je na gotovo 18 miliona dolara.
Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović navodno su odlučili da prodaju svoju luksuznu nekretninu u Majamiju, koja je prema procjenama vrijedna gotovo 18 miliona dolara.
Iako se njihov dom nalazi u elitnom dijelu grada okruženom skupocjenim vilama, izvori tvrde da je bračni par godinama uživao u nekretnini uređenoj u tipičnom američkom stilu, daleko od glamura koji ih prati na Balkanu.
"Brena tamo odlazi da se odmori, ali usput obavlja i sve kućne poslove jer nema poslugu ni kuvare. Kada napusti Balkan, Brena je sasvim obična. Nije opterećena time što je u svijetu uglavnom prepoznaju ljudi sa naših prostora", rekao je izvor upoznat sa njihovim životom u SAD.
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Lepa Brena prodaje vilu u Majamiju? Nekretnina na obali okeana procijenjena na skoro 18 miliona dolara
Vila Lepe Brene u Majamiju
Prema navodima istog izvora, upravo je Majami omiljena destinacija porodice Živojinović, ali su ipak odlučili da nekretninu stave na tržište.
Vila se nalazi uz samu obalu okeana, a projektovana je tako da vlasnici mogu direktno sa jahte ući u svoj dom. Prostire se na više stotina kvadratnih metara i sadrži šest spavaćih soba, sedam kupatila, dvije kuhinje, kao i otvoreni bar do kojeg se dolazi liftom.
Posebnu pažnju privlače prostrani bazen, travnjak na krovu i brojne terase sa pogledom na okean, koji se pruža iz većine prostorija u kući.
Lepa Brena prodaje vilu u Majamiju? Nekretnina na obali okeana procijenjena na skoro 18 miliona dolara
Brena je nedavno govorila o svom načinu života, ističući da se zbog brojnih poslovnih obaveza rijetko zadržava na jednom mjestu.
"Volim da dođem u Srbiju zato što moja djeca vole da budu tu, a gdje su oni, tu mi je dom. Nažalost, nigdje ne mogu da ostanem dugo. U principu najviše volim da boravim u Majamiju, ali meni ni posao ne da mira. Ako ćemo iskreno, najviše boravim u automobilu, hotelu i avionu. Meni kuća ne treba, više mi treba veliki kamper na dva sprata da ima spavaće sobe da povedem frizera, šminkera, masera i dvije-tri drugarice", rekla je pjevačica.
Lepa Brena prodaje vilu u Majamiju? Nekretnina na obali okeana procijenjena na skoro 18 miliona dolara
"Boba i ja smo kompatibilni"
Govoreći o privatnom životu, Brena je istakla i da je ključ njenog dugogodišnjeg braka međusobno razumijevanje i poštovanje.
"Boba i ja smo kompatibilni bez obzira što se ne držimo za ručice i ne ljubimo tako u javnosti", rekla je ona.
Iako za sada nema zvanične potvrde o prodaji, nekretnina u Majamiju godinama se smatra jednom od najatraktivnijih u vlasništvu poznatog para.
Lepa Brena prodaje vilu u Majamiju? Nekretnina na obali okeana procijenjena na skoro 18 miliona dolara
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Izvor: Kurir/ MONDO