Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović navodno prodaju luksuznu vilu u Majamiju. Nekretnina na obali okeana ima šest spavaćih soba, sedam kupatila i procijenjena je na gotovo 18 miliona dolara.

Izvor: Instagram printscreen

Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović navodno su odlučili da prodaju svoju luksuznu nekretninu u Majamiju, koja je prema procjenama vrijedna gotovo 18 miliona dolara.

Iako se njihov dom nalazi u elitnom dijelu grada okruženom skupocjenim vilama, izvori tvrde da je bračni par godinama uživao u nekretnini uređenoj u tipičnom američkom stilu, daleko od glamura koji ih prati na Balkanu.

"Brena tamo odlazi da se odmori, ali usput obavlja i sve kućne poslove jer nema poslugu ni kuvare. Kada napusti Balkan, Brena je sasvim obična. Nije opterećena time što je u svijetu uglavnom prepoznaju ljudi sa naših prostora", rekao je izvor upoznat sa njihovim životom u SAD.

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Vidi opis Lepa Brena prodaje vilu u Majamiju? Nekretnina na obali okeana procijenjena na skoro 18 miliona dolara Vila Lepe Brene u Majamiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/Printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: viktorernest / Instagram Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen / lepabrenaa Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram/Printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram/Printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram/Printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram/Printscreen Br. slika: 7 7 / 7

Prema navodima istog izvora, upravo je Majami omiljena destinacija porodice Živojinović, ali su ipak odlučili da nekretninu stave na tržište.

Vila se nalazi uz samu obalu okeana, a projektovana je tako da vlasnici mogu direktno sa jahte ući u svoj dom. Prostire se na više stotina kvadratnih metara i sadrži šest spavaćih soba, sedam kupatila, dvije kuhinje, kao i otvoreni bar do kojeg se dolazi liftom.

Posebnu pažnju privlače prostrani bazen, travnjak na krovu i brojne terase sa pogledom na okean, koji se pruža iz većine prostorija u kući.

Vidi opis Lepa Brena prodaje vilu u Majamiju? Nekretnina na obali okeana procijenjena na skoro 18 miliona dolara Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/Screenshot Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/Screenshot Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Promo Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: ATA / A.AHEL Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: TikTok / alisadzambic Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Promo Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Promo Br. slika: 12 12 / 12 AD

Brena je nedavno govorila o svom načinu života, ističući da se zbog brojnih poslovnih obaveza rijetko zadržava na jednom mjestu.

"Volim da dođem u Srbiju zato što moja djeca vole da budu tu, a gdje su oni, tu mi je dom. Nažalost, nigdje ne mogu da ostanem dugo. U principu najviše volim da boravim u Majamiju, ali meni ni posao ne da mira. Ako ćemo iskreno, najviše boravim u automobilu, hotelu i avionu. Meni kuća ne treba, više mi treba veliki kamper na dva sprata da ima spavaće sobe da povedem frizera, šminkera, masera i dvije-tri drugarice", rekla je pjevačica.

Vidi opis Lepa Brena prodaje vilu u Majamiju? Nekretnina na obali okeana procijenjena na skoro 18 miliona dolara Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook/Mirjana Antonovic Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Facebook/Mirjana Antonovic Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Facebook/Mirjana Antonovic Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Facebook/Mirjana Antonovic Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Facebook/Mirjana Antonovic Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Facebook/Mirjana Antonovic Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/lepabrenaa Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram printscreen / lepabrenaa Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram printscreen / lepabrenaa Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/lepabrenaa Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram printscreen / lepabrenaa Br. slika: 11 11 / 11

"Boba i ja smo kompatibilni"

Govoreći o privatnom životu, Brena je istakla i da je ključ njenog dugogodišnjeg braka međusobno razumijevanje i poštovanje.

"Boba i ja smo kompatibilni bez obzira što se ne držimo za ručice i ne ljubimo tako u javnosti", rekla je ona.

Iako za sada nema zvanične potvrde o prodaji, nekretnina u Majamiju godinama se smatra jednom od najatraktivnijih u vlasništvu poznatog para.

Vidi opis Lepa Brena prodaje vilu u Majamiju? Nekretnina na obali okeana procijenjena na skoro 18 miliona dolara Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA / Antonio Ahel Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram/lepabrenaa Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: ATA AHEL Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: ATA AHEL Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ATA AHEL Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram/Printscreen Br. slika: 8 8 / 8

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Izvor: Kurir/ MONDO