Kako je nastala kultna scena u "Hajde da se volimo": Brena u plićaku, a skok sa mosta izveo dubler

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Pjevačica Lepa Brena snimila je tri filma "Hajde da se volimo", a u jednom od kadrova vidi se pjevačica kako skače sa mosta. Ipak, to je umjesto nje uradio dubler.

Pjevačica Lepa Brenaproslavila se brojnim hitovima koji nastavljaju da žive i kroz nove generacije, a poznata je i po filmovima "Nema problema", "Tesna koža", kao i tri nastavka "Hajde da se volimo".

Prvi dio snimljen je 1987. godine i većina smatra da je on i najbolji od sva tri dijela, a u njemu, u jednoj sceni, vidimo pjevačicu koja pokušava da pobjegne od otmičara. Tada je sa ekipom bila u Mostaru i morala je da skoči sa Starog mosta u Neretvu.

Ovaj skok izveo je kaskader Jadranko Fink, Mostarac koji je u to vrijeme važio za jednog od najboljih skakača na prostorima Jugoslavije.

Prije četiri godine, Kurir je u Mostaru pronašao njegovog brata Gorana, koji je u to vrijeme bio u penziji, ali je radio sa turistima - vozio ih je čamcem po Neretvi.

"Ja sam bio dubler jednom od Breninih otmičara. Nosio sam mantiju. Skočio sam s mosta na noge i zato su me platili manje od brata, ali je i moj honorar bio zadovoljavajući, otprilike duplo manji od Jadrankovog", rekao je Goran.

"'Hajde da se volimo' sniman je 1987. godine. Brena je došla sa ekipom filma u Mostar, bili su tu četiri dana. Sjećam se da je bila baš fina djevojka, iako je već tada bila najveća zvijezda u državi. Mog brata je režiser Aleksandar Đorđević vidio baš ovdje na mostu. Jadranko je bio skakač. Odgovarao je konstitucijom za Breninog dublera.Bio je visok i vitak kao ona. Režiser je prišao Jadranku, dao mu ponudu i on ju je odmah prihvatio. Našminkali su ga, stavili mu plavu periku, obukli ga u Breninu garderobu i on je skočio. Pošto je nosio naočare za sunce na glavi, one su ga rasjekle po čelu kad je glavom udario u vodu. Moj brat je izveo skok, a Brena je bila u plićaku i izronila iz vode kao da je ona skočila".

Goran je otkrio da je Jadranko za ovaj posao bio odlično plaćen.

"Platili su mu milion dinara. Tada je to bilo četiri, pet plata. Kad bi se pretvorilo u sadašnju vrijednost, to je oko 3.000 konvertibilnih maraka, dakle oko 1.500 evra. To je bio izuzetan honorar, on je bio prezadovoljan. Poslije toga je postao još popularniji, iako su već mnogi znali za njega zbog skokova koje je izvodio".

Nažalost, Jadranko je imao tešku sudbinu - poginuo je 1993. godine u ratu. Ubijen je iz snajpera, a njegovo ime je uklesano u betonske stepenice koje sa mosta vode do same Neretve.

