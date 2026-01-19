"I Hitler je bio kod Baba Vange": Lepa Brena otkrila šok detalj o susretu s čuvenom proročicom

Lepa Brena otkrila detalje susreta sa bugarskom proročicom Baba Vangom.

Pjevačica Lepa Brena je nekoliko puta do sada pričla o susretu sa čuvenom bugarskom proročicom koja joj je prorekla karijereu, osnivanje Grand produkcije i udaju za "muškarca u bijeloj uniformi".

Sada je, gostujući u jednom podkastu, otkrila detalje susreta koje javnost nije znala, opisala pravila i rituale koje je morala da ispoštuje prije nego što ode kod Vange, ali i otkrila i da su kod Babe Vange dolazile brojne istorijske ličnosti, pa čak i Adolf Hitler.

"Ja sam 1989. godine otišla u Bugarsku na turneju. Vanga je bila pod zaštitom države. Kod nje si mogao da dođeš tako što uplatiš državi 30 dolara i onda te oni stave na spisak da dođeš do nje, to su bili šatori, redovi da dođeš do nje. Kod nje su bili i Hitler i mnogi predsjednici su dolazi na proročanstvo. Ja sam se uplašila, nisam sklona tome, ja volim horoskop, da gledamo u kafu ili karte, a ovo je bila jedna posebna priča", rekla je Brena i priznala da je bila skeptična.

"Ja nisam vjerovala u to, ja sam spavala na šećeru kod Vange, jer on upija moj život i moju budućnost, nisam oka sklopila. Uzela sam 3 kesice šećera i stalno gledala da mi se nije prosulo. Kad sam došla ona kaže: "Ti li si Lepa Brena?". Meni su se noge oduzele, žena je slijepa, a onda mi kaže tada: "Prije 5 godina sam napisala da ćeš doći". Suština svega ovoga jeste, što sam ja mislila da ja kreiram svoj život, a ja sam poslije nje shvatila da sve ovo što ja radim da je to moja životna sudbina i karma. Bila je slijepa, a vidovita. Rekla mi je da ću da otvorim kuću, zgradu, i da će mnogo ljudi da radi sa mnom i da pevjaju - to je Grand produkcija. Rekla mi je: "Udaćeš se za muškarca koji nosi bijelu uniformu i da ću da rađam samo mušku djecu, da mogu da rodim desetoro djece i da će svi biti muškarci, nikad neću imati ćerku.

"Onda mi je rekla da sljedeće godine u septembru ponovo dođem kod nje. Rekla sam joj tada da planiram da idem u penziju i da ne želim da vidim nikoga i da hoću da odmorim godinu dana, jako sam umorna, previše radim, a ona se na to nasmijala. Rekla mi je da ću u zrelim godinama početi da radim posao koji nikada nisam radila i da ću to voljeti i da ću biti uspješna.

"Dok si živa bićeš Lepa Brena, nikad nećeš napraviti pauzu i radićeš" - to mi je rekla. Ja sam se onda upoznala sa Bobom, svako je radio svoj posao, htjela sam da putujem i da se zezam, ako sam napravila nešto trajaće. Sljedeće godine ja u avgustu odmaram u Opatiji i čekam Bobu da dođe iz Skandinavije. Onda me je zvao Raka i molio me je da ga saslušam i pitao me je da li mi je dovoljno mjesec dana odmora. Rekao mi je da je prije 6 mjeseci pogodio turneju po Bugarskoj i da nije smio da mi kaže i otkaže, da je potpisao ugovor i da će biti penala, a meni je Baba Vanga rekla da kada dođem sljedeće godine u septembru da moram da dođem kod nje. Ona je stvarno imala moć proročanstva, da ona slijepa vidi tvoju budućnost, ispričala je cijeli moj život".

Brena je potom ispričala detalje drugog susreta s Baba Vangom.

"Ja sam 1. septembra sjela u autobus sa 35 ljudi iz benda i otišli smo pravo za Sofiju, rekla sam da idem kod nje, jer se ne plašim, to više nije zezanje. Ona je meni drugi put rekla da je moja sudbina i moja karma da ja spajam ljude pjesmama, da ću biti dugovječna, da ću dugo ovo raditi i da ću uvijek biti Lepa Brena", rekla je Brena u "Vostcastu".