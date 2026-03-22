Pjevačica Sanja Vučić sletjela je na beogradski aerodrom vidno raspoložena, a pred kamerama MONDO portala prokomentarisala je mogući duet Lepe Brene i Nućija.
Upitana je da li je vidjela da je Nući bio gost na koncertu Lepe Brene.
"Vidjela sam. Iskreno se nadam da se tu krčka i duet. Ispitaću, pa ću da vam javim", rekla je Sanja kroz osmijeh.
Podsjetimo, Lepa Brena je održala koncert u Banjaluci ia gost joj je bio reper Nući.
Pjevačica je najavljujući gosta zapjevala: "Nucci, bebo, bebo" što je zapravo dio teksta Nućijeve pjesme "Bebo 2". Reper se pojavio na bini i izveo svoje pjesme "Hilton Hotel Barca" i "Bebo 4".
Sanja Vučić najavila duet Lepe Brene i Nućija? (Video)