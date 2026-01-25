logo
Film sa Nikolom Simićem i Lepom Brenom koštao bogatstvo: Otkrivene tajne sa snimanja komedije iz 1984. godine

Film sa Nikolom Simićem i Lepom Brenom koštao bogatstvo: Otkrivene tajne sa snimanja komedije iz 1984. godine

Autor N.D. Izvor mondo.rs

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Lepa Brena je svoj prvi film "Nema problema" snimila davne 1984. godine sa Nikolom Simićem.

Film sa Nikolom Simićem i Lepom Brenom Izvor: Youtube printscreen / Domaći filmovi serije

Film "Nema problema" iz 1984. godine u kojem su glavne uloge tumačili Lepa Brena i Nikola Simić koštao je nevjerovatnih milijardu i po tadašnjih dinara.

Komedija "Nema problema" reditelja Miće Miloševića bila je odskočna daska pjevačici koja je tada bila na početku karijere.

- Brenin tadašnji menadžer Raka Đokić došao je na ideju da je ubacimo u film. Složio sam se i neplanirano sam u scenario dodao jednu malu pjevačku numeru i Breninu scenu u kafani. Međutim, kada je stala pred filmsku kameru osjetio sam da je vanserijska ličnost, tako da sam proširio njenu ulogu, od epizodne do glavne. Odlično se snašla - ispričao je u jednom od svojih intervjua čuveni režiser i otkrio koliko je film koštao:

- Sve je koštalo milijardu i petsto miliona tadašnjih dinara (1.500.000.000). Kada su čuli da će i Brena igrati u filmu u projekat se uključila i producentska kuća "Union film", koja je dala svoj novčani doprinos. U film su ubačene i autentične scene sa Breninih koncerata.

Pored Lepe Brene i Nikole Simića, glavne uloge u ovom filmu igrale su i Velimir Bata Živojinović, Vlasta Velisavljević, Jovan Janićijević, Radmila Živković i Jelica Sretenović.

Izvor: Youtube printscreen / Domaći filmovi serije

Folk zvijezda tvrdi da je od slavnog glumca naučila mnogo korisnih stvari.

- Svakodnevno smo snimali po 12 sati. Primijetila sam da su svi glumci, sem Nikole, bili veoma nervozni. On je u pauzama snimanja sjedio u turskom sedu sa otvorenim dlanovima na kolenima i zatvorenim očima. Pitala sam ga šta radi, rekao je da meditira. Detaljno mi je objasnio kakve blagodeti to ima po njegovo tijelo i um - ispričala je Brena jednom prilikom za Informer.

Brena kaže da je tada prvi put čula za meditaciju i da je odmah počela da je praktikuje.

- Mislila sam da meditaciju u to vreme upražnjavaju samo svjetske zvijezde i da to nije za "obične" ljude. Kada mi je Nikola objasnio da uz pomoć tih vježbi za kratko vreme mogu svoje telo i um da vratim u harmoniju počela sam da ih radim. Od njega sam naučila kako mogu da se odmorim za svega 15 minuta - otkiva folk zvijezda. 

(Informer, MONDO)

