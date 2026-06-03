Kuća od samo 11 kvadratnih metara u njemačkom Riepsu važi za jednog od kandidata za najmanji smještaj za odmor na svijetu, a noćenje u njoj košta 92 funte. Vlasnici se nadaju i zvaničnom priznanju te titule.

Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia

U svijetu koji sve više cijeni jednostavnost, održivost i slobodu, male kuće postaju simbol jednog drugačijeg načina života. Ipak, iza svakog minijaturnog doma ne krije se samo praktičnost i estetski minimalizam, već i čitava filozofija - ona koja slavi slobodu izbora, povezanost sa prirodom i kreativnost u svakom kvadratnom metru.

Entuzijasti koji su odlučili da žive ili ulažu u male kuće ne vide ograničenja. Naprotiv, oni u njima pronalaze ljepotu - i priliku. Male kuće su često pažljivo dizajnirani prostori koji nadmašuju svoju kvadraturu funkcionalnošću, toplinom i stilom. Svaki kutak ima svoju svrhu, svaki detalj je promišljen, a cijeli prostor odiše šarmom koji ne ostavlja ravnodušnim.

Male kuće sve popularnije na tržištu

Ono što ih čini posebno zanimljivim u 2025. godini jeste rastuće interesovanje tržišta. Male kuće su sve traženije kao kuće za odmor, vikendice, kućice na Airbnb-u, pa čak i kao alternativna opcija za stanovanje u urbanim sredinama. Njihova gradnja je brža i povoljnija, troškovi održavanja minimalni, a potencijal za povrat investicije iznenađujuće visok.

Vidi opis Kupili kuću za jedan evro, pa se obogatili od nje: Nekretnina od 11 kvadrata postala svjetska senzacija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Vlasnici malih kuća često su istovremeno dizajneri, graditelji i domaćini. Njihove priče nisu samo inspirativne, već i pokazuju da je moguće spojiti estetiku i ekonomsku isplativost. Neki su napustili korporativne poslove kako bi izgradili sopstveni "tiny home" raj u prirodi i pretvorili ga u oazu za goste iz cijelog svijeta.

Drugi su prepoznali poslovnu priliku i razvili čitav portfolio malih kuća koje nude jedinstveno iskustvo boravka. Jer mala kuća nije samo prostor. Ona je stav, stil života i sve češće pametna poslovna odluka, piše Jutarnji.

Od ruševine do senzacije

U mirnom selu Rieps, smještenom u njemačkoj pokrajini Meklenburg-Zapadno Pomorje, stoji kuća koja je privukla pažnju širom svijeta. Sa površinom od samo 11 kvadratnih metara, ova dvokatna građevina kandiduje za titulu "najmanje kuće za odmor na svijetu".

Vlasnici, Marita Haneman-Mos i njen suprug Andreas Mos, kupili su napuštenu ciglanu kućicu za simboličnu cijenu od jedne funte. Iako je kuća bila u lošem stanju, par je uložio oko 161.000 funti u njenu obnovu, uključujući 44.000 funti subvencija i 117.000 funti sopstvenih sredstava.

Uprkos skromnim dimenzijama, kuća nudi sve potrebno za prijatan boravak. Prizemlje sadrži kompaktno kupatilo sa podnim grijanjem, dok spoljašnje stepenište vodi do kuhinje opremljene kuvalom za vodu, sudoperom, mikrotalasnom pećnicom, malim šporetom i mini frižiderom. Tu su i sto sa stolicama i kauč na razvlačenje, a stakleni krov omogućava gostima da spavaju pod zvijezdama.

Marita i Andreas već posjeduju dvije druge kuće za odmor, ali ova minijaturna kuća predstavlja njihovu najambiciozniju avanturu. Njihova strast prema dizajnu i održivosti spojila se sa preduzetničkim duhom, stvarajući jedinstveno iskustvo za goste. Cijena noćenja iznosi 92 funte, a par se nada da će njihova kuća uskoro biti priznata kao najmanja kuća za odmor na svijetu.

Ova priča iz Riepasa pokazuje kako vizija, posvećenost i ljubav prema detaljima mogu da transformišu i najmanji prostor u nešto izvanredno.

(Mondo.rs)