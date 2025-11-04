Kome investitori u Banjaluci daju "trećinu"? Tužilaštvo formiralo predmet, Ninković pozvan na saslušanje

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka formiralo je predmet po službenoj dužnosti povodom nedavnih izjava predsjednika Skupštine grada Banjaluka Ljube Ninkovića o sumnjama na kriminal u vezi regulacionih planova u ovom gradu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predmet se odnosi na izjave Ninkovića "da od investitora dolaze informacije kako izdvajaju mnogo novca Gradskoj upravi kako bi neki regulacioni plan došao na red na sjednicu".

"Okružno javno tužilaštvo Banjaluka formiralo predmet po službenoj dužnosti i uputilo poziv predsjedniku Skupštine grada Banjaluka, radi davanja izjave u svojstvu svjedoka u pogledu iznesenih tvrdnji", saopšteno je iz tužilaštva.

Očekuju od Ninkovića da dostavi konkretne i relevantne informacije, kako bi tužilaštvo moglo utvrditi da li u postupanju nadležnih organa a vezano za regulacione planove, postoje elementi nekog krivičnog djela.

Poziv za saslušanje u prostorijama Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, predviđeno je za 13. novembar 2025. godine.

Nakon saslušanja tužilaštvo će odlučiti o daljem postupanju u navedenom predmetu.

Ninković je o ovome govorio prije dva dana.

"Ako ćete u Banjaluci napraviti zgradu za pet miliona KM, a prodati za osam miliona KM, od tri miliona maraka razlike trećinu ćete morati dati njima, a dvije trećine ostaju investitoru", izjavio je Ninković.

Tvrdi da investitori čekaju da se izglasaju regulacioni planovi i da je to postalo "opasno".

"Dolaze do mene i govore ’molim te, previše sam novca dao ili dala u Gradsku upravu da bi se regulacioni plan našao na Skupštinu gradu. Govore nam i da Skupština grada neće da donosi regulacioni planove, to traje mjesecima, pa dođemo u situaciju da smo dali pare, pa moramo ponovo da damo da bi nam to došlo na Skupštinu", rekao je Ninković za RTRS.

Dodao je da svaki drugi ili treći dan ima poziv od nekoga ko želi da zna kada će se materijal pojaviti na skupštini.