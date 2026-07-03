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Ponovo uhapšen Banjalučanin koji je vezao sina za banderu: Prijetio mu da će ga ubiti

Ponovo uhapšen Banjalučanin koji je vezao sina za banderu: Prijetio mu da će ga ubiti

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor atv
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Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci zatražilo je jednomjesečni pritvor za muškarca osumnjičenog da je prijetio ubistvom maloljetnom djetetu i roditeljima svoje supruge. Ranije je hapšen zbog slučaja u naselju Lauš.

OJT Banjaluka traži pritvor muškarcu osumnjičenom za nasilje u porodici i prijetnje ubistvom Izvor: Mondo - Slaven Petković

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora muškarcu S.R. (47) iz Banjaluke zbog sumnje da je prijetio ubistvom svom maloljetnom djetetu i roditeljima svoje supruge.

Kako atv nezvanično saznaje, riječ je o muškarcu koji je i ranije hapšen nakon što je u banjalučkom naselju Lauš svog sina vezao za banderu.

Iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci saopšteno je da je pritvor predložen zbog sumnje da je S.R. počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, za koje je zaprijećena kazna zatvora od dvije do deset godina.

"Osumnjičeni je 30. juna 2026. godine u Banjaluci uputio prijetnje da će lišiti života maloljetno dijete i roditelje svoje supruge, čime je ugrozio njihovo spokojstvo i duševno zdravlje", naveli su iz OJT Banjaluka.

Dodaju da je prijedlog za određivanje pritvora upućen zbog naročitih okolnosti koje ukazuju na opasnost da bi osumnjičeni mogao ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, kao i zbog bojazni da bi mogao ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za određivanje pritvora odlučivaće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.

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Tagovi

Lauš Banjaluka nasilje u porodici

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