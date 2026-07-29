Bliski istok klizi u novi haos: Saudijska Arabija se pridružila SAD u napadima na Irak, ima mrtvih

Saudijska Arabija pridružila se Sjedinjenim Američkim Državama u vazdušnim napadima na milicije koje podržava Iran u Iraku, čime je dodatno zaoštren sukob na Bliskom istoku. U napadima je poginulo najmanje 10 pripadnika Snaga narodne mobilizacije.

Izvor: Vahid Salemi/AP

Saudijska Arabija pridružila se Sjedinjenim Američkim Državama u vazdušnim napadima na milicije koje podržava Iran u Iraku, čime je dodatno zaoštren sukob na Bliskom istoku. U napadima je poginulo najmanje 10 pripadnika Snaga narodne mobilizacije.

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je da su napadi bili usmjereni na "teroriste povezane sa Iranom, kojima je Korpus garde Islamske revolucije (IRGC) naložio da napadnu američke snage i saudijsku energetsku infrastrukturu".

U saopštenju nije navedeno ime napadnute milicije. Međutim, Snage narodne mobilizacije (PMF) saopštile su da je poginulo najmanje 10 njihovih pripadnika.

Iran balističkim raketama gađao američke snage

Napadi su usljedili nakon što je Iran ispalio "više" balističkih raketa u "pokušaju iznenadnog napada“ na američke snage na Bliskom istoku, saopštio je CENTCOM. Ovom razmenom vatre okončana je kratka pauza u sukobima između SAD i Irana.

SAD su navele da se napad dogodio u utorak u 17.45 po istočnoameričkom vremenu, odnosno u 21.45 po Griniču, kao i da su sve rakete "uspješno presretnute". Iran je saopštio da je gađao američku bazu u Jordanu.

Iranski Korpus garde Islamske revolucije takođe je saopštio da je pogodio tri naftna tankera u Ormuskom moreuzu, prenijela je iranska novinska agencija Tasnim.

Američki i saudijski avioni gađali skladišta oružja

CENTCOM je naveo da su američki i saudijski borbeni avioni pogodili "više logističkih objekata i skladišta oružja terorističkih organizacija širom istočnog Iraka, kao snažan odgovor na više od 30 napada dronovima koje je IRGC usmeravao tokom poslednja 72 sata".

Američka komanda ocenila je da su ti napadi bili "ničim izazvani" i dodala da nisu bili uspješni.

"IRGC i njegovi teroristički posrednici moraju da obustave ove napade kako bi izbjegli dalji vojni odgovor Sjedinjenih Američkih Država", navodi se u saopštenju CENTCOM-a.

PMF: Opasna eskalacija i kršenje suvereniteta Iraka

Snage narodne mobilizacije ocijenile su američko-saudijske napade kao "opasnu eskalaciju" i kršenje suvereniteta Iraka.

PMF je krovna organizacija koja obuhvata nekoliko proiranskih milicija, dio mreže posredničkih grupa koje Teheran godinama koristi za ostvarivanje svojih interesa širom Bliskog istoka.

Te milicije su u više navrata napadale američko osoblje i interese u Iraku, nastojeći da primoraju preostale američke trupe da napuste zemlju. SAD su redovno odgovarale napadima na njihove položaje.

Dronovima napadnuta saudijska naftna postrojenja

Saudijska Arabija je u utorak saopštila da je njena vojska presrela i uništila dronove koji su bili usmereni ka naftnim postrojenjima u istočnom dijelu zemlje.

Portparol Ministarstva odbrane, general-major Turki el Maliki, tvrdio je da su dronove sa teritorije Iraka lansirale militantne grupe povezane sa Iranom.

Prekinuta kratka pauza između SAD i Irana

Obnovljena neprijateljstva usledila su dva dana nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp govorio o „veoma prijateljskim pregovorima“ sa Iranom. U tom trenutku dve strane već treći dan zaredom nisu razmjenjivale napade.

Pauza u borbama usljedila je nakon 13 uzastopnih noći američkog bombardovanja, tokom kojeg su, prema navodima SAD, uništeni tuneli i mostovi na jugu Irana. U tim napadima je, prema izvještajima, poginulo više desetina ljudi.

Pristup Ormuskom moreuzu i kontrola nad njim ostaju jedna od glavnih spornih tačaka u pregovorima, za koje Teheran tvrdi da se uopšte ne vode.

Cijene nafte naglo skočile zbog nove eskalacije

Cijene nafte porasle su u sredu ujutru zbog bojazni da bi eskalacija sukoba mogla dodatno da poremeti transport energenata kroz Ormuski moreuz.

Tokom jutarnjeg trgovanja u Aziji cena referentne nafte Brent porasla je za 4,3 odsto, na 87,70 dolara po barelu, dok je američka nafta poskupjela za 4,2 odsto, na 82,62 dolara.

Najnoviji napadi poklopili su se sa posjetom izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Vašingtonu, gdje se sastao sa Trampom u Bijeloj kući i prisustvovao sahrani američkog senatora Lindzija Grejema, poznatog zagovornika oštre politike prema Iranu.

Više od 600 američkih vojnika povređeno

Najmanje 624 pripadnika američke vojske povrijeđena su otkako je Tramp u februaru naredio napade na Iran, pokazuju najnoviji podaci Pentagona.

Pentagon je saopštio da je 417 pripadnika vojske povrijeđeno u događajima povezanim sa operacijom „Epic Fury“, zajedničkom američko-izraelskom vojnom operacijom protiv Irana.

(BBC/Mondo)