Reprezentacije Francuske i Iraka povučene su sa terena, a gledaoci su se povukli sa stadiona zbog primjene važnog američkog propisa-preporuke u situaciji sa nevremenom na sportskim priredbama.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Utakmica Svjetskog prvenstva Francuska - Irak (3:0) bila je prekinuta na poluvremenu, jer je na stadionu "Linkoln finanšl fild" u Filadelfiji i oko njega počeo strahovit pljusak. Sudija Dru Fišer iz Kanade sačekao je poluvrijeme i nije htio da prekida, ali je poslije toga odlučeno da utakmica bude zaustavljena. Na to u Americi organizatore sportskih događaja obavezuje i pravilo.

Vidi opis Utakmica Francuska - Irak prekinuta zbog važnog američkog pravila: "Molimo vas, odmah potražite zaklon" Mundijal 2026, Francuska, Irak Mundijal 2026, Francuska, Irak Mundijal 2026, Francuska, Irak Mundijal 2026, Francuska, Irak Mundijal 2026, Francuska, Irak, Didije Dešam Mundijal 2026, Francuska, Irak Mundijal 2026, Francuska, Irak Mundijal 2026, Francuska, Irak Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Terence Lewis / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Jewel SAMAD / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Tačnije, u američkim sportskim pravilima postoji odredba da kada je oluja sa grmljavinom u krugu od oko 13 kilometara od sportskog događaja, igra se odmah prekida i svi moraju u zaklon. Pravilo se bazira na činjenici da je oluja direktna opasnost ako se događa u zoni sportskoj događaja.

"Molimo vas, napustite otvoreni prostor i potražite zaklon na stadionu. Slušajte osoblje stadiona i pratite instrukcije", pisalo je na semaforu stadiona.

Vidi opis Utakmica Francuska - Irak prekinuta zbog važnog američkog pravila: "Molimo vas, odmah potražite zaklon" Mundijal 2026, Francuska, Irak, nevreme Mundijal 2026, Francuska, Irak, Nevreme Mundijal 2026, Francuska, Irak, Nevreme Mundijal 2026, Francuska, Irak, Nevreme Mundijal 2026, Francuska, Irak, Nevreme Mundijal 2026, Francuska, Irak, Nevreme Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Povrh toga, ako se čuje grom ili se vidi munja, igra se prekida odmah i to bez odgađanja, a povratak na teren se izvodi tek kada 30 minuta nema nijednog groma ili munje u blizini.

Dakle, tek kada je oluja odbakla bar 13 kilometara od stadiona na kojem su igrali Francuska - Irak i kada je proteklo 30 minuta od udara groma, stekli su se uslovi da se fudbaleri vrate na teren.