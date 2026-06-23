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Utakmica Francuska - Irak prekinuta zbog važnog američkog pravila: "Molimo vas, odmah potražite zaklon"

Utakmica Francuska - Irak prekinuta zbog važnog američkog pravila: "Molimo vas, odmah potražite zaklon"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Reprezentacije Francuske i Iraka povučene su sa terena, a gledaoci su se povukli sa stadiona zbog primjene važnog američkog propisa-preporuke u situaciji sa nevremenom na sportskim priredbama.

Utakmica Francuska - Irak prekinuta zbog nevremena Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Utakmica Svjetskog prvenstva Francuska - Irak (3:0) bila je prekinuta na poluvremenu, jer je na stadionu "Linkoln finanšl fild" u Filadelfiji i oko njega počeo strahovit pljusak. Sudija Dru Fišer iz Kanade sačekao je poluvrijeme i nije htio da prekida, ali je poslije toga odlučeno da utakmica bude zaustavljena. Na to u Americi organizatore sportskih događaja obavezuje i pravilo.

Tačnije, u američkim sportskim pravilima postoji odredba da kada je oluja sa grmljavinom u krugu od oko 13 kilometara od sportskog događaja, igra se odmah prekida i svi moraju u zaklon. Pravilo se bazira na činjenici da je oluja direktna opasnost ako se događa u zoni sportskoj događaja.

"Molimo vas, napustite otvoreni prostor i potražite zaklon na stadionu. Slušajte osoblje stadiona i pratite instrukcije", pisalo je na semaforu stadiona.

Povrh toga, ako se čuje grom ili se vidi munja, igra se prekida odmah i to bez odgađanja, a povratak na teren se izvodi tek kada 30 minuta nema nijednog groma ili munje u blizini.

Dakle, tek kada je oluja odbakla bar 13 kilometara od stadiona na kojem su igrali Francuska - Irak i kada je proteklo 30 minuta od udara groma, stekli su se uslovi da se fudbaleri vrate na teren.

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Tagovi

Mundijal 2026 Francuska Irak nevrijeme

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