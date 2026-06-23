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Potpuni kolaps na Svjetskom prvenstvu: Francuzi četiri sata pobjeđivali Irak, nevrijeme napravilo haos od utakmice 1

Potpuni kolaps na Svjetskom prvenstvu: Francuzi četiri sata pobjeđivali Irak, nevrijeme napravilo haos od utakmice

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Francuska pobijedila Irak 3:0 u haotičnoj utakmici koja je trajala čak četiri sata zbog dvosatnog prekida na poluvremenu usljed nevremena.

Francuska pobijedila Irak 3:0 uz prekid utakmice zbog nevremena Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

Reprezentacija Francuske očekivano ubjedljivo je pobijedila Irak u drugom kolu Svjetskog prvenstva - 3:0 (1:0) i plasirala se u nokaut fazu poslije snažnog nevremena u Pensilvaniji. Stadion u Filadelfiji bio je natopljen kišom u završnici prvog dijela meča, a u poluvremenu je tako počelo da pljušti i grmi da je meč morao da bude prekinut zbog primjene važnog američkog pravila za takve situacije. Taj prekid trajao je čak dva sata, od ponoći do dva ujutru prema srednjoevropskom vremenu.

Kada je nastavljeno usred noći, svi su htjeli da se što prije završi. Dvostruki strijelac Kilijan Mbape je dodao gas i tresao mrežu autsajdera. Golu iz 14. minuta udarcem sa distance, dodao je i gol u 54. minutu, rutinskom egzekucijom poslije velike greške odbrane Iračana. Njegov saigrač u napadu Usman Dembele je poslije toga postavio 3:0 na lijepu asistenciju dvostrukog asistenta Majkla Olisea. Treći i posljednji gol pao je u 65. minutu i takođe govori o žurbi "trikolora" da okončaju posao čim su se vratili na teren, a žurilo se i organizatoru.

U prilog tome govori i neobična situacija, da prvi put na Svjetskom prvenstvu nije bilo "tajm-auta" usred drugog poluvremena, niti podjele drugog dijela meča na "treću i četvrtu četvrtinu".

Kada je u pitanju igra, u neravnopravnoj borbi Francuzi nisu htjeli da skinu nogu sa gasa, pa su Bredli Barkola, Adrijen Rabio i saigrači dali sve od sebe da daju još golova ili da pomognu Mbapeu da stigne Lionela Mesija na vječnoj listi strelaca Mundijala. Ipak, kapiten Francuske stao je na 16 golova u 16 utakmica, a Mesi je do daljeg prvi sa 18 golova. I po svemu sudeći, čeka nas njihova velika borba za titulu najboljeg strijelca Mundijala 2026.

Francuzi će u posljednjem kolu uvodne faze igrati protiv Norveške u petak uveče od 21 čas prema našem vremenu. Istovremeno će na teren i Senegal i Irak, na zatvaranju takmičenja u Grupi I. Ko će uz Francuze dalje?

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Tagovi

Mundijal 2026 Francuska Irak

Komentari 1

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Dexia Mons

Meni je veći haos u glavi pravio onaj Pavlović sa Arene onim iritantnim glasom. Neizdrživo.

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