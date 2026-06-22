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Lane Jovanović: "Slušao sam u Barseloni da Mesi neće uspjeti"

Lane Jovanović: "Slušao sam u Barseloni da Mesi neće uspjeti"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Legendarni srpski napadač prisjetio se anegdote sa gostovanja Barseloni prije više od 20 godina. Mesi je tada bio klinac, ali ni u Barseloni nisu svi vjerovali u njega.

Milan Jovanović o Lionelu Mesiju Izvor: David Buono/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

U večeri u kojoj je Lionel Mesi postao najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava, nekadašnji srpski as Milan Lane Jovanović prepričao je zanimljivu anegdotu iz Barselone. Kao centarfor Šahtjora, bivši srpski reprezentativac igrao je prijateljsku utakmicu u Španiji protiv Barselone u sezoni 2003/04, kada se samo pričalo o "jednom talentovanom malom" Argentincu u La Masiji, omladinskoj školi Katalonaca.

"Kad sam bio član Šahtjora, trener nam je bio Bernd Šuster i proveli smo dvije nedjelje u Barseloni na pripremama. Igrali smo prijateljsku protiv Barselone, izgubili smo 2:3, tada je Luis Enrike igrao, što je bilo interesantno", rekao je Jovanović za Radio-televiziju Srbije.

"U razgovoru sa jednim od glavnih skauta za jugoistočnu Evropu, pitali smo 'Ko je ovdje potencijalno najbolji igrač?' Rekao nam je: 'Pričaju mnogo o jednom malom, ali čini mi se da je to predimenziorano i da on to neće biti.'"

Jovanović je na tom primjeru objasnio koliko je teško pogoditi koji igrač će dostići svjetske vrhove, pa makar govorili i o Mesiju.

"Zašto ovo govorim? Jer ni najvećim stručnjacima nije lako da procijene domet jednog igrača i dokle može da razvije svoj potencijal", objasnio je Lane Jovanović u studiju poslije utakmice Argentina - Austrija i još dva Mesijeva gola na SP u Americi.

Lionel Mesi drugi gol na Argentina Austrija
Izvor: YouTube/TV Arena sport

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Tagovi

Mundijal 2026 Argentina Lionel Mesi Milan Jovanović

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