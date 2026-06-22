Uživo, Argentina - Austrija: Arnautović ušao da iznenadi Mesija, odmah dobio traku

Pratite uz MONDO prvi okršaj šampiona svijeta protiv evropske selekcije na turniru.
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90+5' GOOOL!! Ponovo Mesi, 2:0
90+3' Šansa za Austriju!
Patrik Vimer gađao je glavom poslije prekida, Argentinci su zadrhtali, ali je lopta oko metar kraj gola.
Argentina ne uspijeva da "zatvori" meč
Nikolas Gonzales, rezervista prvaka svijeta i napadač Atletiko Madrida, bio je u kaznenom prostoru u velikoj šansi da donese 2:0 i da okonča ovu utakmicu u Dalasu. Ipak, borbeni Austrijanci su se odbranili.
84' Arnautović i Čukvuemeka za čudo Austrije
Rezervista Austrije i vezista Borusije Dortmund Karni Čukvuemeka napadaće ka golu Martineza do kraja.
Igra se veoma čvrsto, Arnautović se izvinjava golmanu
Marko Arnautović je zakačio po glavi golmana Argentine Emilijana Martineza i izvinio mu se. Prethodno je i Mesi bio u čvrstom duelu sa Marselom Sabicerom.
73' Umalo 2:0 za Argentinu, Niko Gonzales šutira glavom
Bio je to savršen centaršut Lionela Mesija i nije bio gol. Veoma malo je falilo.
Arnautović ulazi i odmah stavlja kapitensku traku
Austrijska legenda srpskog porijekla Marko Arnautović igraće od 68. minuta - kao kapiten Austrije. Selektor Ralf Rangnik uveo ga je u igru da ojača napad i da pokuša da iznenadi prvaka svijeta.
66' Najbolja prilika za Austriju!
Gregorič je šutirao glavom na centaršut Sabicera, ali nije se dobro postavio i visoko je prebacio gol.
Mesi pokušava sa distance, sudija griješi
Odbranio je golman Austrije Aleksander Šlager, ali sudija Amin Mohamed Omar to nije vidio.
63' Nema prilika, ima izmjena
Tijago Almada i Lautaro Martinez napuštaju teren za Argentinu, ulaze Hulijan Alvarez i Niko Gonzales. Strašne rezerve ima selektor prvaka svijeta Lionel Skaloni.
57' Problem za Argentinu, Kristijan Romero povređen
Štoper Argentine i kapiten Totenhema zbog povrede koljena napustio je teren u 57. minutu. Zamijenio ga je Nikolas Otamendi.
55' Prijete Austrijanci
Mnogo opasniji su Austrijanci u nastavku. Zaprijetio je Sabicer iz slobodnog udarca, ali nema promjene rezultata. Ipak, gledamo drugačiju utakmicu nego u prvom poluvremenu, kada Austrija nije uspjela ni da zaprijeti.
46' Počelo je drugo poluvrijeme
Nije bilo izmjena na pauzi između dva poluvremena.
Poluvrijeme, Argentina vodi
Golom Lionela Mesija Argentina vodi 1:0 protiv Austrije. Da je Mesi bio precizniji, prednost "gaučosa" mogla je biti i ubjedljivija. Ipak, Argentinci imaju razloga za zadovoljstvo - vode, a Mesi je je oborio rekord i ispisao istoriju svjetskih prvenstava 17. golom na Mundijalima.
39' GOOOL!!! Konačno je proradio Mesi!
Argentina vodi, iskupio se Mesi za promašaje i postigao vodeći gol za "gaučose".
Na sjajnu asistenciju Fakunda Medine sa lijeve strane šutirao je iz prve i rutinski zatresao mrežu Evropljana! Ovo je njegov četvrti gol na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.
Lionel Mesi ovim golom postao je najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava. Postigao je 17 golova na Mundijalima.
31' Mesija baš neće
Nova šansa i novi promašaj!
Lionel Mesi pokušao je poslije neuspješne asistencije i odbijene lopte, ali ga je Alaba spriječio da zatrese mrežu jer je bio dobro postavljen iza golmana Šlagera.
Argentinci i Mesi još ne mogu da dođu sebi
Promašeni penal je potpuno šokirao Južnoamerikance i 15-ak minuta nema njihove igre kakva se očekivala.
Uživo, Argentina - Austrija: Arnautović ušao da iznenadi Mesija, odmah dobio traku
Mundijal 2026
Mundijal 2026
Mundijal 2026
Mundijal 2026
Mundijal 2026
23' Martinez brani šut Sabicera
Velika šansa za Austriju, šutirao je Sabicer, ali je Martinez krajnjim naporom skrenuo loptu u korner.
21' Dosad najbolja prilika za Austriju
Štefan Poš je pokušao iz kaznenog prostora, ali su se Argentinci odbranili i izborili korner.
19' Ponovo Mesi!
Ponovo je Mesi bio u prilici da matira protivničkog čuvara mreže, ali nije šutirao na vrijeme i lopta mu je pobjegla.
13' Budi se Austrija
Promašeni penal kao da je ohrabrio Austrijance, koji sada napadaju.
9' Ništa od gola, Mesi je promašio penal!
Lionel Mesi u ranoj fazi utakmice imao je priliku da postane najbolji strijelac u istoriji Svjetskog prvenstva. Dosuđen je penal za Argentinu, ali je Mesi katastrofalno šutirao pored gola i nije mogao do 17. gola na svjetskim prvenstvima.
4' Odmah šansa za Lautara!
Martinez je utrčao u kazneni prostor Austrijanaca i u duelu protiv dvojice čuvara ostao bez lopte. Bilo je oštro, pa i grubo, ali bilo je čisto i bez prekršaja. Čeka se VAR provjera da li je bilo prekršaja.
Božja ruka je baš na današnji dan promijenila istoriju
Na dan kada je Dijego Maradona postigao gol rukom i izveo "slalom" protiv Engleza 1986, Lionel Mesi ima šansu da postane najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava.Izvor: Bildbyran / Zuma Press / Profimedia
1' Počela je utakmica
Startne postave - Austrija bez Marka Arnautovića
- Argentina: Emilijano Martinez - Lisandro Martinez, Kristijan Romero, Fakundo Medina, Nahuel Molina - Rodrigo De Pol, Aleksis Mekalister, Enco Fernandez - Lionel Mesi, Tijago Almada, Lautaro Martinez.
- Austrija: Aleksander Šlager - Kevin Danso, Stefan Poš, David Alaba - Ksaver Šlager, Nikolas Sejvald, Marcel Sabicer, Romano Šmid, Konrad Lajmer, Paul Vaner - Mihael Gregoriš.
Kao i u prvom kolu, selektor Austrije Ralf Rangnik ostavio je Arnautovića na klupi na početku meča.
Stanje na tabeli
Standings provided by Sofascore
Marko Arnautović "vukao" Austriju ka pobjedi
Austrijanac srpskih korijena Marko Arnautović zaigrao je kao rezerva u meču protiv Jordana i dao veliki doprinos pobjedi 3:1 na početku turnira. U posljednjim trenucima meča nagradio se za dobar nastup golom iz penala, koji je i iznudio.
Argentinci počeli het-trikom Lea Mesija
U uvodnom meču na Svjetskom prvenstvu, aktuelni prvak planete Argentina pobijedila je Alžir 3:0, golovima Lea Mesija. Bio je to "masterklas" najboljeg fudbalera svih vremena.
Pozornica je čuveni stadion u Dalasu
"AT & T" stadion, dom NFL franšize Dalas Kaubojs u Arlingtonu, biće domaćin i ovog meča Mundijala. Na njemu će biti odigrano najviše mečeva na Svjetskom prvenstvu u Americi - čak devet. Tu su već igrali Holandija - Japan (2:2), Engleska - Hrvatska (4:2), a igraće sa njemu i nokaut faza - uključujući i polufinale.
Dobro došli u tekstualni prenos
Na stadionu "Ej-ti end Ti" u Los Anđelesu od 19 časova prema srednjoevropskom vremenu igra se derbi grupe J Svjetskog prvenstva Argentina - Austrija. Pratite meč uz MONDO.
UKRATKO
- Argentina - Austrija 2:0