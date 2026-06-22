Uživo, Argentina - Austrija: Arnautović ušao da iznenadi Mesija, odmah dobio traku

21 : 00 90+5' GOOOL!! Ponovo Mesi, 2:0

20 : 57 90+3' Šansa za Austriju! Patrik Vimer gađao je glavom poslije prekida, Argentinci su zadrhtali, ali je lopta oko metar kraj gola.

20 : 49 Argentina ne uspijeva da "zatvori" meč Nikolas Gonzales, rezervista prvaka svijeta i napadač Atletiko Madrida, bio je u kaznenom prostoru u velikoj šansi da donese 2:0 i da okonča ovu utakmicu u Dalasu. Ipak, borbeni Austrijanci su se odbranili.

20 : 47 84' Arnautović i Čukvuemeka za čudo Austrije Rezervista Austrije i vezista Borusije Dortmund Karni Čukvuemeka napadaće ka golu Martineza do kraja.

20 : 43 Igra se veoma čvrsto, Arnautović se izvinjava golmanu Marko Arnautović je zakačio po glavi golmana Argentine Emilijana Martineza i izvinio mu se. Prethodno je i Mesi bio u čvrstom duelu sa Marselom Sabicerom.

20 : 37 73' Umalo 2:0 za Argentinu, Niko Gonzales šutira glavom Bio je to savršen centaršut Lionela Mesija i nije bio gol. Veoma malo je falilo.

20 : 32 Arnautović ulazi i odmah stavlja kapitensku traku Austrijska legenda srpskog porijekla Marko Arnautović igraće od 68. minuta - kao kapiten Austrije. Selektor Ralf Rangnik uveo ga je u igru da ojača napad i da pokuša da iznenadi prvaka svijeta.

20 : 31 66' Najbolja prilika za Austriju! Gregorič je šutirao glavom na centaršut Sabicera, ali nije se dobro postavio i visoko je prebacio gol.

20 : 30 Mesi pokušava sa distance, sudija griješi Odbranio je golman Austrije Aleksander Šlager, ali sudija Amin Mohamed Omar to nije vidio.

20 : 28 63' Nema prilika, ima izmjena Tijago Almada i Lautaro Martinez napuštaju teren za Argentinu, ulaze Hulijan Alvarez i Niko Gonzales. Strašne rezerve ima selektor prvaka svijeta Lionel Skaloni.

20 : 25 57' Problem za Argentinu, Kristijan Romero povređen Štoper Argentine i kapiten Totenhema zbog povrede koljena napustio je teren u 57. minutu. Zamijenio ga je Nikolas Otamendi.

20 : 23 55' Prijete Austrijanci Mnogo opasniji su Austrijanci u nastavku. Zaprijetio je Sabicer iz slobodnog udarca, ali nema promjene rezultata. Ipak, gledamo drugačiju utakmicu nego u prvom poluvremenu, kada Austrija nije uspjela ni da zaprijeti.

20 : 09 46' Počelo je drugo poluvrijeme Nije bilo izmjena na pauzi između dva poluvremena.

19 : 54 Poluvrijeme, Argentina vodi Golom Lionela Mesija Argentina vodi 1:0 protiv Austrije. Da je Mesi bio precizniji, prednost "gaučosa" mogla je biti i ubjedljivija. Ipak, Argentinci imaju razloga za zadovoljstvo - vode, a Mesi je je oborio rekord i ispisao istoriju svjetskih prvenstava 17. golom na Mundijalima. Mundijal 2026 Izvor: David Buono/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

19 : 40 39' GOOOL!!! Konačno je proradio Mesi! Argentina vodi, iskupio se Mesi za promašaje i postigao vodeći gol za "gaučose". Na sjajnu asistenciju Fakunda Medine sa lijeve strane šutirao je iz prve i rutinski zatresao mrežu Evropljana! Ovo je njegov četvrti gol na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku. Lionel Mesi ovim golom postao je najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava. Postigao je 17 golova na Mundijalima.

19 : 32 31' Mesija baš neće Nova šansa i novi promašaj! Lionel Mesi pokušao je poslije neuspješne asistencije i odbijene lopte, ali ga je Alaba spriječio da zatrese mrežu jer je bio dobro postavljen iza golmana Šlagera.

19 : 30 Argentinci i Mesi još ne mogu da dođu sebi Promašeni penal je potpuno šokirao Južnoamerikance i 15-ak minuta nema njihove igre kakva se očekivala. Vidi opis Uživo, Argentina - Austrija: Arnautović ušao da iznenadi Mesija, odmah dobio traku Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

19 : 24 23' Martinez brani šut Sabicera Velika šansa za Austriju, šutirao je Sabicer, ali je Martinez krajnjim naporom skrenuo loptu u korner.

19 : 22 21' Dosad najbolja prilika za Austriju Štefan Poš je pokušao iz kaznenog prostora, ali su se Argentinci odbranili i izborili korner.

19 : 20 19' Ponovo Mesi! Ponovo je Mesi bio u prilici da matira protivničkog čuvara mreže, ali nije šutirao na vrijeme i lopta mu je pobjegla.

19 : 14 13' Budi se Austrija Promašeni penal kao da je ohrabrio Austrijance, koji sada napadaju.

19 : 11 9' Ništa od gola, Mesi je promašio penal! Lionel Mesi u ranoj fazi utakmice imao je priliku da postane najbolji strijelac u istoriji Svjetskog prvenstva. Dosuđen je penal za Argentinu, ali je Mesi katastrofalno šutirao pored gola i nije mogao do 17. gola na svjetskim prvenstvima.

19 : 07 4' Odmah šansa za Lautara! Martinez je utrčao u kazneni prostor Austrijanaca i u duelu protiv dvojice čuvara ostao bez lopte. Bilo je oštro, pa i grubo, ali bilo je čisto i bez prekršaja. Čeka se VAR provjera da li je bilo prekršaja.

19 : 06 Božja ruka je baš na današnji dan promijenila istoriju Pročitajte i ovo Fudbal | Pre 1 h Mesi to mora da uradi, zbog Maradone: Božja ruka je baš na današnji dan promijenila istoriju Na dan kada je Dijego Maradona postigao gol rukom i izveo "slalom" protiv Engleza 1986, Lionel Mesi ima šansu da postane najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava. Izvor: Bildbyran / Zuma Press / Profimedia

19 : 01 1' Počela je utakmica

18 : 30 Startne postave - Austrija bez Marka Arnautovića Argentina: Emilijano Martinez - Lisandro Martinez, Kristijan Romero, Fakundo Medina, Nahuel Molina - Rodrigo De Pol, Aleksis Mekalister, Enco Fernandez - Lionel Mesi, Tijago Almada, Lautaro Martinez.

Emilijano Martinez - Lisandro Martinez, Kristijan Romero, Fakundo Medina, Nahuel Molina - Rodrigo De Pol, Aleksis Mekalister, Enco Fernandez - Lionel Mesi, Tijago Almada, Lautaro Martinez. Austrija: Aleksander Šlager - Kevin Danso, Stefan Poš, David Alaba - Ksaver Šlager, Nikolas Sejvald, Marcel Sabicer, Romano Šmid, Konrad Lajmer, Paul Vaner - Mihael Gregoriš. Kao i u prvom kolu, selektor Austrije Ralf Rangnik ostavio je Arnautovića na klupi na početku meča.

18 : 30 Stanje na tabeli



Standings provided by

Standings provided by Sofascore

18 : 30 Marko Arnautović "vukao" Austriju ka pobjedi Austrijanac srpskih korijena Marko Arnautović zaigrao je kao rezerva u meču protiv Jordana i dao veliki doprinos pobjedi 3:1 na početku turnira. U posljednjim trenucima meča nagradio se za dobar nastup golom iz penala, koji je i iznudio.

18 : 28 Argentinci počeli het-trikom Lea Mesija U uvodnom meču na Svjetskom prvenstvu, aktuelni prvak planete Argentina pobijedila je Alžir 3:0, golovima Lea Mesija. Bio je to "masterklas" najboljeg fudbalera svih vremena. Meč prvog kola na Mundijalu 2026 između Argentine i Alžira. Izvor: YouTube/Arena sport TV

18 : 27 Pozornica je čuveni stadion u Dalasu "AT & T" stadion, dom NFL franšize Dalas Kaubojs u Arlingtonu, biće domaćin i ovog meča Mundijala. Na njemu će biti odigrano najviše mečeva na Svjetskom prvenstvu u Americi - čak devet. Tu su već igrali Holandija - Japan (2:2), Engleska - Hrvatska (4:2), a igraće sa njemu i nokaut faza - uključujući i polufinale.