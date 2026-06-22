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Uživo, Argentina - Austrija: Arnautović ušao da iznenadi Mesija, odmah dobio traku 0
Argentina - Austrija uživo prenos livestream Mundijal 2026
Argentina - Austrija uživo prenos livestream Mundijal 2026
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Uživo, Argentina - Austrija: Arnautović ušao da iznenadi Mesija, odmah dobio traku

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Pratite uz MONDO prvi okršaj šampiona svijeta protiv evropske selekcije na turniru.

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Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
21:00

90+5' GOOOL!! Ponovo Mesi, 2:0

20:57

90+3' Šansa za Austriju!

Patrik Vimer gađao je glavom poslije prekida, Argentinci su zadrhtali, ali je lopta oko metar kraj gola.

20:49

Argentina ne uspijeva da "zatvori" meč

Nikolas Gonzales, rezervista prvaka svijeta i napadač Atletiko Madrida, bio je u kaznenom prostoru u velikoj šansi da donese 2:0 i da okonča ovu utakmicu u Dalasu. Ipak, borbeni Austrijanci su se odbranili.

20:47

84' Arnautović i Čukvuemeka za čudo Austrije

Rezervista Austrije i vezista Borusije Dortmund Karni Čukvuemeka napadaće ka golu Martineza do kraja.

20:43

Igra se veoma čvrsto, Arnautović se izvinjava golmanu

Marko Arnautović je zakačio po glavi golmana Argentine Emilijana Martineza i izvinio mu se. Prethodno je i Mesi bio u čvrstom duelu sa Marselom Sabicerom.

20:37

73' Umalo 2:0 za Argentinu, Niko Gonzales šutira glavom

Bio je to savršen centaršut Lionela Mesija i nije bio gol. Veoma malo je falilo.

20:32

Arnautović ulazi i odmah stavlja kapitensku traku

Austrijska legenda srpskog porijekla Marko Arnautović igraće od 68. minuta - kao kapiten Austrije. Selektor Ralf Rangnik uveo ga je u igru da ojača napad i da pokuša da iznenadi prvaka svijeta.

20:31

66' Najbolja prilika za Austriju!

Gregorič je šutirao glavom na centaršut Sabicera, ali nije se dobro postavio i visoko je prebacio gol.

20:30

Mesi pokušava sa distance, sudija griješi

Odbranio je golman Austrije Aleksander Šlager, ali sudija Amin Mohamed Omar to nije vidio.

20:28

63' Nema prilika, ima izmjena

Tijago Almada i Lautaro Martinez napuštaju teren za Argentinu, ulaze Hulijan Alvarez i Niko Gonzales. Strašne rezerve ima selektor prvaka svijeta Lionel Skaloni.

20:25

57' Problem za Argentinu, Kristijan Romero povređen

Štoper Argentine i kapiten Totenhema zbog povrede koljena napustio je teren u 57. minutu. Zamijenio ga je Nikolas Otamendi.

20:23

55' Prijete Austrijanci

Mnogo opasniji su Austrijanci u nastavku. Zaprijetio je Sabicer iz slobodnog udarca, ali nema promjene rezultata. Ipak, gledamo drugačiju utakmicu nego u prvom poluvremenu, kada Austrija nije uspjela ni da zaprijeti.

20:09

46' Počelo je drugo poluvrijeme

Nije bilo izmjena na pauzi između dva poluvremena.

19:54

Poluvrijeme, Argentina vodi

Golom Lionela Mesija Argentina vodi 1:0 protiv Austrije. Da je Mesi bio precizniji, prednost "gaučosa" mogla je biti i ubjedljivija. Ipak, Argentinci imaju razloga za zadovoljstvo - vode, a Mesi je je oborio rekord i ispisao istoriju svjetskih prvenstava 17. golom na Mundijalima.

Mundijal 2026
Izvor: David Buono/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

19:40

39' GOOOL!!! Konačno je proradio Mesi!

Argentina vodi, iskupio se Mesi za promašaje i postigao vodeći gol za "gaučose".

Na sjajnu asistenciju Fakunda Medine sa lijeve strane šutirao je iz prve i rutinski zatresao mrežu Evropljana! Ovo je njegov četvrti gol na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Lionel Mesi ovim golom postao je najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava. Postigao je 17 golova na Mundijalima.

19:32

31' Mesija baš neće

Nova šansa i novi promašaj!

Lionel Mesi pokušao je poslije neuspješne asistencije i odbijene lopte, ali ga je Alaba spriječio da zatrese mrežu jer je bio dobro postavljen iza golmana Šlagera.

19:30

Argentinci i Mesi još ne mogu da dođu sebi

Promašeni penal je potpuno šokirao Južnoamerikance i 15-ak minuta nema njihove igre kakva se očekivala.

19:24

23' Martinez brani šut Sabicera

Velika šansa za Austriju, šutirao je Sabicer, ali je Martinez krajnjim naporom skrenuo loptu u korner.

19:22

21' Dosad najbolja prilika za Austriju

Štefan Poš je pokušao iz kaznenog prostora, ali su se Argentinci odbranili i izborili korner.

19:20

19' Ponovo Mesi!

Ponovo je Mesi bio u prilici da matira protivničkog čuvara mreže, ali nije šutirao na vrijeme i lopta mu je pobjegla.

19:14

13' Budi se Austrija

Promašeni penal kao da je ohrabrio Austrijance, koji sada napadaju. 

19:11

9' Ništa od gola, Mesi je promašio penal!

Lionel Mesi u ranoj fazi utakmice imao je priliku da postane najbolji strijelac u istoriji Svjetskog prvenstva. Dosuđen je penal za Argentinu, ali je Mesi katastrofalno šutirao pored gola i nije mogao do 17. gola na svjetskim prvenstvima.

19:07

4' Odmah šansa za Lautara!

Martinez je utrčao u kazneni prostor Austrijanaca i u duelu protiv dvojice čuvara ostao bez lopte. Bilo je oštro, pa i grubo, ali bilo je čisto i bez prekršaja. Čeka se VAR provjera da li je bilo prekršaja.

19:06

Božja ruka je baš na današnji dan promijenila istoriju

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Na dan kada je Dijego Maradona postigao gol rukom i izveo "slalom" protiv Engleza 1986, Lionel Mesi ima šansu da postane najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava.

Izvor: Bildbyran / Zuma Press / Profimedia

19:01

1' Počela je utakmica

18:30

Startne postave - Austrija bez Marka Arnautovića

  • Argentina: Emilijano Martinez - Lisandro Martinez, Kristijan Romero, Fakundo Medina, Nahuel Molina - Rodrigo De Pol, Aleksis Mekalister, Enco Fernandez - Lionel Mesi, Tijago Almada, Lautaro Martinez.
  • Austrija: Aleksander Šlager - Kevin Danso, Stefan Poš, David Alaba - Ksaver Šlager, Nikolas Sejvald, Marcel Sabicer, Romano Šmid, Konrad Lajmer, Paul Vaner - Mihael Gregoriš.

Kao i u prvom kolu, selektor Austrije Ralf Rangnik ostavio je Arnautovića na klupi na početku meča.

18:30

Stanje na tabeli



Standings provided by Sofascore

18:30

Marko Arnautović "vukao" Austriju ka pobjedi

Austrijanac srpskih korijena Marko Arnautović zaigrao je kao rezerva u meču protiv Jordana i dao veliki doprinos pobjedi 3:1 na početku turnira. U posljednjim trenucima meča nagradio se za dobar nastup golom iz penala, koji je i iznudio.

18:28

Argentinci počeli het-trikom Lea Mesija

U uvodnom meču na Svjetskom prvenstvu, aktuelni prvak planete Argentina pobijedila je Alžir 3:0, golovima Lea Mesija. Bio je to "masterklas" najboljeg fudbalera svih vremena.

Meč prvog kola na Mundijalu 2026 između Argentine i Alžira.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

18:27

Pozornica je čuveni stadion u Dalasu

"AT & T" stadion, dom NFL franšize Dalas Kaubojs u Arlingtonu, biće domaćin i ovog meča Mundijala. Na njemu će biti odigrano najviše mečeva na Svjetskom prvenstvu u Americi - čak devet. Tu su već igrali Holandija - Japan (2:2), Engleska - Hrvatska (4:2), a igraće sa njemu i nokaut faza - uključujući i polufinale. 

18:26

Dobro došli u tekstualni prenos

Na stadionu "Ej-ti end Ti" u Los Anđelesu od 19 časova prema srednjoevropskom vremenu igra se derbi grupe J Svjetskog prvenstva Argentina - Austrija. Pratite meč uz MONDO.

UKRATKO

  • Argentina - Austrija 2:0
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